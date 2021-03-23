Независимый топливный союз предупреждает о риске роста цен на бензин на 14%. В Минэнерго готовы с этим поспорить. В НТС утверждают, что оптовые цены на бензин сравнялись с розничными. Это произошло из-за поставщиков, которым стало выгоднее отправлять нефтепродукты на экспорт, а не на внутренний рынок, говорится в письме на имя премьера Михаила Мишустина. В союзе считают неэффективным и демпферный механизм, который власти и ввели, чтобы сдержать рост цен на бензин.

Россия не застрахована от повторения топливного кризиса 2018 года, заявили на прошлой неделе в Счетной палате. АЗС будут просто вынуждены поднять цены, отметил президент Независимого топливного союза Павел Баженов: «Сегодня у нас оптовые цены сравнялись с розницей, цены биржи в ряде регионов перешагнули розницу. При этом невозможно работать, когда у тебя закупочная цена выше, чем цена твоей реализации. И конечно, за этим последует рост розничных цен в условиях адекватной рыночной экономики.

А оптовая цена растет потому, что российский рынок зависит от экспортной альтернативы, потому что наши основные поставщики — это нефтяные компании, которые являются экспортерами, и свою деятельность они сверяют со значением экспортной альтернативы. То есть это та выгода, которую компании могут получить в случае отгрузки товара на экспорт. Естественно, у нас в стране созданы стимулы для того, чтобы экспорт был более выгоден, это в первую очередь налоговые стимулы, потому что у нас налогов на внутренний рынок значительно больше, чем налогов в случае экспорта товара.

Сейчас все говорят о демпфирующем механизме, но это отдельная песня.

Мы говорим о том, что у нас в целом экспорт более выгоден, и налоги не в пользу внутреннего рынка.

Конечно, надо понимать, что у нас сегодня достаточно благоприятная внешняя конъюнктура, высокие цены на нефть, как следствие, цены на нефтепродукты, и плюс еще курс рубля, то есть у нас вместо того, чтобы рублю укрепляться на фоне высоких цен на нефть, он не укрепляется, потому что Минфин продолжает валютные интервенции. Эти три причины создают ситуацию, при которой экспорт более выгоден.

При этом цена уже сравнялась с розницей и продолжает расти. А если бы все действия и обсуждения, которые были в последнее время, привели к какому-то результату, то как минимум цена бы перестала расти. Почему мы бьем в колокола? Потому, что тенденции, когда опт сравнялся с розницей, были характерны для 2018 года, но есть один очень существенный нюанс. Он заключается в том, что в 2018 году этот рост пришелся на высокий сезон, а сегодня мы в высокий сезон еще даже не вошли, он начинается с апреля. Естественно, ситуация, когда опт уже сравнялся с розницей в низкий сезон,— это уникальная ситуация, и ни о чем хорошем она не говорит, нужны срочные меры».

В Минэнерго на эти опасения топливного союза уже ответили. Там уверены, что демпфер сработает, а такого сильного роста цен, как прогнозируют независимые нефтяники не будет. По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, ситуация на биржевых торгах стабильна, а рост цен на АЗС находится в пределах инфляции.

Топливного кризиса действительно удастся избежать, уверен главный экономист компании «Выгон Консалтинг» Сергей Ежов: «Если мы сравниваем с 2018 годом, сейчас тот демпфер, который позволяет удерживать компаниям цену намного ниже экспортного паритета, в том и заключается, что компенсирует разницу, и за счет этого у нас цена на бирже все-таки не равна экспортному паритету.

Потом не надо забывать, что в 2018 году, цена бензина была 38, а сейчас 44, то есть цены на заправках с тех пор выросли, и сейчас у нас более сбалансированная ситуация.

Еще важный момент — это наличие запасов, которое в 2018 году было низкое, и создавался дефицит, сейчас его нет. То есть целая масса факторов, которая говорит о том, что цены на 14% вырасти в принципе не могут на заправках, потому что ситуация не такая, как в 2018 году».

А в Кремле полагаются на правительство в вопросе роста цен на бензин. На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что министры держат ситуацию под контролем. В том числе благодаря компенсациям, которые предусмотрены демпферным механизмом.

Иван Корякин