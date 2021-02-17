Перед Верховным судом встал ипотечный вопрос

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит вопрос о законности погашения совместной ипотеки одним из супругов, когда второй находился в процессе банкротства. По мнению финансового управляющего, это нарушает права других кредиторов банкрота, деньги должны быть взысканы в конкурсную массу. Проблема часто встает на практике, но единого подхода у судов нет, а в экономколлегии ВС такой спор оказался впервые. По мнению юристов, судьба ипотечной квартиры зависит в первую очередь от того, на какие средства производился платеж.

В ВС РФ передано дело о погашении ипотеки в рамках банкротства Николая Пугачева. В январе 2015 года господин Пугачев, его супруга Дарья и некий Юрий Ильяров стали солидарными заемщиками по кредиту в Сбербанке под залог приобретаемой в Краснодарском крае квартиры. По условиям договора, кредит на 760 тыс. руб. выдан под 14,75% годовых на 20 лет с правом досрочного погашения. В декабре 2017 года господин Пугачев был признан банкротом, а в марте 2018 года его супруга выплатила банку со своего счета оставшуюся задолженность по кредиту в размере 125,1 тыс. руб. В результате ипотечное обременение сняли, а квартиру как единственное жилье исключили из конкурсной массы должника.

Финансовый управляющий в деле о банкротстве Николая Пугачева оспорил платеж супруги, посчитав, что Сбербанк получил преимущество перед другими кредиторами банкрота. Первая инстанция иск отклонила. Арбитражный суд Краснодарского края пояснил, что платеж совершил солидарный заемщик из собственных средств — деньги были подарены родителями супруги. То есть имущество банкрота не уменьшилось, кредиторы не пострадали. Но в апелляции и кассации платеж, гасящий ипотеку, был признан недействительным и взыскан в конкурсную массу. Суды сочли, что выплата нарушает порядок погашения требований по общим обязательствам супругов. Не согласившийся с этим Сбербанк обратился в ВС, его жалобу передали в экономколлегию.

Партнер «Аснис и партнеры» Кира Корума отмечает, что спор о погашении ипотеки супругом банкрота впервые оказался на рассмотрении ВС, тогда как на уровне окружных кассаций суды зачастую отказывали в признании таких платежей недействительными. Между тем, говорит юрист Vegas Lex Наталья Маликова, подобные ситуации весьма распространены: «Супруги часто выступают созаемщиками по ипотеке, и если до погашения кредита один из них становится банкротом, то единственное жилье может быть реализовано в ходе банкротства. Чтобы избежать этого, второй супруг гасит долг перед банком». В связи с этим госпожа Корума ожидает, что ВС даст разъяснения о наличии или отсутствии в действиях супруги и самого должника злоупотребления правом.

Глава рабочей группы юрфирмы РКТ Иван Стасюк считает выводы апелляции и кассации неверными: «Преимущественное удовлетворение кредитора возможно, когда за должника платит третье лицо, но оспорить такой платеж можно лишь при условии, что он приводит к уменьшению имущества банкрота. Например, если у заплатившего лица был свой долг перед банкротом, но вместо платежа в конкурсную массу оно заплатило напрямую одному из кредиторов. Однако здесь ситуация другая».

Госпожа Маликова подчеркивает, что супруга как солидарный заемщик «не лишена права погасить кредит досрочно, тем более что у нее имеется свой имущественный интерес в сохранении жилья». Однако, признает юрист, иногда такие платежи «могут быть способом своеобразной легализации денежных средств, сокрытых должником от управляющего».

Таким образом, ключевой вопрос — чьими деньгами погашен кредит, ведь по общему правилу имущество, приобретенное супругами в период брака, считается общим. «Если супруга погасила ипотеку за счет собственных средств, полученных в дар от родителей, сделка не совершена за счет должника, и нет оснований возвращать платеж в конкурсную массу,— полагает Кира Корума.— Если же выяснится, что долг погашен за счет общего имущества супругов, тогда, безусловно, есть основания взыскать с банка полученную сумму».

В то же время руководитель проектов ЮГ «Яковлев и партнеры» Денис Крауялис уточняет, что при реализации квартиры на банкротных торгах Сбербанк как залоговый кредитор в любом случае получает преимущество перед другими кредиторами. В связи с этим, по его словам, нужно также доказать, что Сбербанк получил от погашения ипотеки больше, чем смог бы получить от продажи квартиры в рамках банкротства должника.

Екатерина Волкова, Анна Занина