Заемщики затягивают первый взнос

Россияне стали более систематично копить на первоначальный взнос по ипотеке, пришли к выводу в Райффайзенбанке. Сократилось число тех, кто хранит наличные дома, и будущие ипотечные заемщики стали активнее использовать различные финансовые инструменты, в том числе инвестирование. Вместе с тем, на фоне нестабильной экономической ситуации и роста цен на недвижимость увеличилось время, необходимое для накопления необходимой суммы, но большинство заемщиков не могут обеспечить необходимую подушку безопасности в размере нескольких платежей.

К накоплениям на первоначальный взнос россияне стали подходить более систематично, следует из исследования Райффайзенбанка. В нем приняли участие более тысячи жителей десяти городов-миллионников, которые планируют приобрести недвижимость в ближайший год.

По оценке банка, почти в два раза уменьшилась доля тех, кто откладывает каждый месяц разные суммы,— 17% в начале 2021 году против 35% в 2020 начале года.

Кроме того, россияне стали меньше копить на первоначальный взнос по ипотеке, откладывая наличные дома. Годом ранее к такому способу прибегали 32% опрошенных, а сейчас — 21%.

Вместе с тем, сократилась и доля тех, кто хранит сбережения на вкладах или накопительных счетах в банках (69% против 74%).

Хотя банковские вклады по-прежнему остаются самым популярным вариантом для накоплений, отмечают эксперты банка, в два раз год к году увеличилась доля тех, кто инвестирует в ценные бумаги (18% против 7%).

Также набирает популярность вариант держать деньги на карте с процентом на остаток, его использует треть респондентов.

В 2021 году только 4% потенциальных заемщиков собираются что-то продавать, чтобы оплатить первоначальный взнос по ипотеке.

В среднем россияне копят на ипотеку, стараясь откладывать каждый месяц 10–20% ежемесячного дохода. Однако увеличилась доля тех, кто копит пять лет и более (32% в начале 2021 против 29% в начале 2020), и уменьшилась тех, у кого получалось набрать необходимую сумму за год (15% против 17%), указано в исследовании Райффайзенбанка.

«Ипотека является тем продуктом, к выбору которого надо отнестись обдуманно, подготовив не только сумму для первоначального взноса, но и "подушку безопасности", которая позволит не выйти в дефолт в случае финансовых трудностей,— считает гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков.— Ее рекомендуемая минимальная сумма должна быть равна двум платежам». Однако, по его словам, лишь каждый пятый заемщик отметил, что перед оформлением ипотеки отложил сумму для подстраховки.

Первоначальный взнос по ипотеке — маркер рискованности сделки.

«Оптимальный вариант, если он составит 20% стоимости жилья»,— говорит управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. Участники рынка подчеркивают, что чем больше первоначальный взнос, тем выше вероятность получить более привлекательную ставку по кредиту. Если говорить о величине первоначального взноса, то существует общепринятая практика считать оптимальным размер от 30%, говорит заместитель руководителя «Росбанк Дом» Алексей Просвирин. Такой же размер первого взноса считают оптимальным и в ВТБ.

При этом банкиры указывают, что при формировании первого взнос есть и нежелательные практики, которые повышают риски отказа. «Использование потребительского кредита для формирования первоначального взноса — крайне рискованная стратегия, так как значительно повышает уровень долговой нагрузки заемщика. Как правило, такой способ формирования первоначального взноса рассматривается банками как стоп-фактор при выдаче ипотечного кредита»,— поясняет господин Просвирин. Тем не менее, по данным Юрия Кудрякова, до 15% рассматривают возможность привлечения кредита на первоначальный взнос по ипотеке.

Полина Трифонова