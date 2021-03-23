Нефть уронила индекс Объемы промышленного производства в Удмуртии по итогам двух месяцев снизились почти на 10%

Удмуртия по итогам двух месяцев 2021 года оказалась на последнем месте в ПФО по индексу промышленного производства. По данным Удмуртстата падение объемов производства составило 9,5%. В правительстве республики отмечают, что показатели во многом зависят от спроса на нефть и параметров гособоронзаказа. Эксперты полагают, что объемы производства будут расти при пересмотре квот на добычу нефти.



По данным Удмуртстата индекс промышленного производства в республике в январе-феврале 2021 года составил 90,5%, т.е. в целом объемы выпуска товаров и услуг в республике оказались на 9,5% меньше, чем за тот же период 2020 года. Это самый низкий показатель среди регионов ПФО. Помимо Удмуртии, падение объемов производства произошло еще в шести регионах округа. По России отмечено снижение производства на 2,8%.

Так, добыча полезных ископаемых в целом снизилась по итогам первых двух месяцев года на 13,7%, нефти добыто меньше на 14,7%.

По группе обрабатывающих производств наблюдалось снижение производства на 8,4%. Допущен спад производства в большинстве видов деятельности: наиболее значительный (на 26%) - в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, на четверть — готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, на 21% — одежды, на 18% — химических продуктов. Производство пищевых продуктов в целом уменьшилось на 3%.

Вместе с тем, увеличилось производство текстильных изделий в 1,7 раза, электрического оборудования — на 25%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 18%.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 115%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений — 142%.

Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов отметил, что в структуре промышленного производства Удмуртии преобладают два направления — нефтяное и ОПК.

«В нефтяной отрасли мы зависим от восстановления спроса после пандемии, а гособоронзаказ формируется федеральным правительством. Это те вещи, на которые мы влиять не можем. В то же время, в том, что от нас зависит — конкретно в производстве гражданской продукции — Удмуртия показывает рост»,— говорит господин Сунцов.

По его словам, по сравнению с 2019 годом в 2020 году произошел рост более чем на 10%. Правительство со своей стороны оказывает им всестороннюю поддержку, помогает искать новые каналы продаж. «Только с начала этого года мы провели встречи с "Лукойлом", "Нефтисой", "Сибуром", "Транснефтью", где обсуждали совместное сотрудничество. Мы продолжаем работать в этом направлении и надеемся на улучшение ситуации уже к лету 2021 года»,— добавил первый вице-премьер.

Старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова считает, что спад объемов производства — это продолжение тенденции, когда по итогам пандемийного 2020 года российская промышленность сократилась почти на 3%. «При этом в первую очередь в Удмуртии уменьшилась добыча полезных ископаемых и прежде всего нефти как результат выполнения условий сделки ОПЕК+. Характерно, что максимальные темпы сокращения производства показало производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Это можно объяснить повсеместным сокращением подобного производства из-за закрытия предприятий в Китае в связи с пандемией, что привело к резкому росту стоимости электронных комплектующих»,— отмечает эксперт.

Роль сыграли и другие факторы, в частности более холодный февраль, который привел к росту энерго- и теплопотребления предприятий. Кроме того, сравнение индексов идет с более высокими показателями прошлого года. Тогда по России объемы производства выросли на 4,6%, а в Удмуртии на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В дальнейшем, по мнению госпожи Тулупниковой, в обрабатывающих секторах ситуация улучшится по сравнению с предыдущими периодами, а в добывающих, где действует непрерывное производство, динамика может ухудшиться.

«Конечно, ожидания в отношении реальных результатов промпроизводства становятся особенно неоднозначными под влиянием принятого недавно решения ЦБ о повышении ключевой ставки: они могут скорректироваться как в меньшую сторону за счет удорожания кредитов (в том числе для бизнеса) и снижения стоимости акций российских компаний, так и в большую сторону за счет снижения темпов инфляции и дополнительного притока иностранного капитала, так как инвесторы чаще вкладываются в страны с высокими ключевыми ставками»,— полагает эксперт.

Также динамика промпроизводства в значительной степени будет зависеть от динамики мировых цен на нефть. Ожидается, что в 2021 году нефть подорожает на 3,3%, а ее добыча к концу года может восстановиться до докризисного уровня. Негативное влияние на динамику промпроизводства способны оказать потенциальные санкционные инициативы в отношении России.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев тоже считает, что на показателях Удмуртии, в первую очередь, сказалось сокращение производства нефти и нефтепродуктов, так как это направление имеет большую долю в РВП по сравнению с другими регионами. «Очевидны причины, почему это произошло — соблюдение соглашений в рамках ОПЕК+ требуют соблюдения квот на добычу, что сказывается и на объемах производства НПЗ. По мере того, как в рамках картеля будут приниматься решения о повышении квот, это будет способствовать росту производства нефти и темпам увеличения нефтепродуктов, что положительно повлияет на статистику производства Удмуртии в целом»,— отмечает эксперт.

Михаил Красильников