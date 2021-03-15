Инвестиционный держите шаг

По первой оценке Удмуртстата объем инвестиций в основной капитал в Удмуртии по итогам 2020 года составил 109,4 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 3% ниже уровня 2019 года, однако выше ожиданий правительства республики. Первый вице-премьер Константин Сунцов отмечает, что положительно на показатели влияла ситуация в АПК и строительстве. Эксперты считают, что в 2021 году возможны позитивные тенденции по приросту инвестиций.

Удмуртстат опубликовал первую оценку объема инвестиций в основной капитал Удмуртской Республики по полному кругу хозяйствующих субъектов за 2020 год. Он составил 109,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах, т.е. за вычетом инфляции, на 3% ниже уровня 2019 года. Отметим, что в разработанном в октябре-ноябре 2020 года прогнозе социально-экономического развития республики на 2021 год, объем инвестиций по итогам 2020 года оценивался в 95 млрд, что более чем на 10% меньше показателей предыдущего года.

На 2021 год по первому, базовому, варианту прогноза правительства объем инвестиций ожидается на уровне 104,2 млрд, по второму, оптимистичному, — 105,6 млрд руб.

«Несмотря на сложности и ограничения мы приросли почти на 9 млрд руб. по сравнению с 2019 годом. Для сравнения рост в 2019 году к 2018 году составил 3,5 млрд руб. Прирост в 2020 году произошел благодаря агропромышленному и строительному комплексу республики, которые на протяжении всего периода демонстрировали положительную динамику»,— прокомментировал цифры Удмуртстата первый вице-премьер правительства региона Константин Сунцов.

Старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова считает, что можно ожидать дальнейшей корректировки показателей объема инвестиций в большую сторону. Это подтверждают и иные позитивные данные из региона, отмечает она. В частности, Удмуртия возглавила рейтинг регионов по инвестиционной активности в ПФО по показателям за ноябрь 2020 года. Этот показатель также позволил региону занять шестое место в общероссийском рейтинге. «При таких темпах прироста инвестиций оправданно ожидать реализации прогнозов на 2021 год и, возможно, даже превышения показателей. В новых условиях значимой для поддержания инвестиционной привлекательности региона представляется поддержка, которую в Удмуртии в условиях пандемии коронавируса получили предприятия малого и среднего бизнеса»,— говорит эксперт.

По мнению госпожи Тулупниковой, способствовать приросту инвестиций будет механизм возмещения части затрат инвесторов при капиталовложениях в республику. Также в 2021 году начинается активная работа по реализации крупных инвестиционных проектов на ТОСЭР Глазов и Сарапул.

«В общем объеме инвестиций особый рост теперь показывает строительная отрасль. Во-первых, в период разгара пандемии строителям не запрещали работать. Во-вторых, льготная ипотека, как и везде, оказалась драйвером развития отрасли. Сдерживающим фактором выступают лишь те же последствия пандемии, хотя, например, имеющий место рост цен на продовольствие вполне может простимулировать всплеск инвестиций в сельское хозяйство региона»,— добавила эксперт.

Директор института «Цифровая экономика» ИжГТУ Раиль Галиахметов отмечает, что принятые правительством Удмуртии во время пандемии шаги «сработали в плюс» и не позволили экономике упасть серьезно. «Мы не пошли на крайности, сохранили работу ключевых отраслей и предприятий в начале пандемии. Думаю, в этом году ухудшения в части притока инвестиций не будет. Как минимум будут выполнены прогнозные показатели, но возможно и их превышение. Этому будет способствовать и запуск масштабных проектов в моногородах, и меры по предоставлению земельных участков под инвестпроекты. Кроме того, продолжается работа по диверсификации производства оборонных предприятий, которая предполагает также серьезные вложения в развитие новых направлений»,— считает господин Галиахметов.

Михаил Красильников