В Оренбурге привлекли к ответственности отца подростка, повредившего памятник Юрию Гагарину

Отец несовершеннолетнего хулигана, осквернившего памятник Юрию Гагарину в Оренбурге, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Ранее сообщалось, что малолетние вандалы с помощью молотка откололи три гранитных плиты с постамента. Глава Оренбурга Владимир Ильиных назвал действия нарушителей «надругательством над нашей историей». Администрация города оценила ущерб в 300 тыс. руб.

Памятник первому космонавту планеты был установлен в Оренбурге 12 апреля 1986 года. Сквер и проспект, где расположен монумент, носят имя Юрия Гагарина. Открытие скульптурной композиции было приурочено к 25-ой годовщине полета первого человека в космос.

Первый космонавт планеты Юрий Гагарин проходил учебу в Оренбурге в местном авиационном училище.

Андрей Сазонов