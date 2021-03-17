В Оренбурге разыскивают подростков, повредивших памятник Юрию Гагарину

В Оренбурге разыскивают несовершеннолетних хулиганов, осквернивших памятник Юрию Гагарину. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава города Владимир Ильиных.

Хулиганские действия подростков попали на камеру видеонаблюдения. Вандалы с помощью молотка откололи три гранитных плиты с постамента. Глава Оренбурга назвал действия нарушителей «надругательством над нашей историей».

Памятник первому космонавту планеты был установлен в Оренбурге 12 апреля 1986 года. Сквер и проспект, где расположен монумент, носят имя Юрия Гагарина. Открытие скульптурной композиции было приурочено к 25-ой годовщине полета первого человека в космос.

Первый космонавт планеты Юрий Гагарин проходил учебу в Оренбурге в местном авиационном училище.

Андрей Сазонов