На Кубани выдача автокредитов в феврале 2021 года выросла на 11%

В Краснодарском крае в феврале 2021 года выдали 2,9 тыс. кредитов на покупку автомобилей. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По этому показателю Кубань занимает пятое место в России. Больше всего автокредитов в минувшем месяце выдали в Москве (6 тыс.), Санкт-Петербурге (4,6 тыс.) и Московской области (4,4 тыс.). В топ-5 также попал Татарстан (3,4 тыс.).

Самый большой рост выдачи автокредитов среди 30 регионов-лидеров зафиксирован в Калужской (+20,5%), Воронежской (+19,9%), Новосибирской (+19,4%) областях.

Всего в феврале 2021 года в России выдали 72,6 тыс. кредитов на приобретение автомобиля – на 5,3% больше, чем годом ранее.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года жители края взяли 2,5 тыс. кредитов на покупку автомобилей, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Кубань также занимала четвертое место в РФ. Средний размер кредита на покупку автомобиля за этот же период составил 984,2 тыс. руб. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин