Кубань заняла четвертое место по выдаче автокредитов в стране

В январе жители края взяли 2,5 тыс. кредитов на покупку автомобилей, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Кубань располагается на 4 месте в России, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Впереди Кубани в январском рейтинге располагаются Москва– 4,7 тыс. автокредитов (+9% по сравнению с прошлым годом), Московская область (4 тыс.) и Санкт-Петербург (3,3 тыс.).

В целом по России банки выдали в январе текущего года 51,5 тыс. автокредитов, это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это рекордное количество выдач для января – обычно в этом месяце кредитование резко сокращается.

«Рост выдач автокредитов, показанный в январе 2021 года, не связан с увеличением продаж автомобилей. Он вызван возобновлением программ льготного кредитования, которые не действовали в декабре. Часть заемщиков, рассчитывающих купить автомобиль по льготным программам, отложила покупку. В итоге, выделенные на программу 8,9 млрд руб. были быстро исчерпаны за начало января – середину февраля», - сообщил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года в Краснодарском крае было выдано 3432 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. По сравнению с ноябрем 2019 года рост кредитования в данной сфере составил 14,5%.

Андрей Ульченко