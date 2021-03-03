На Кубани средний размер автокредита в январе 2021 года вырос на 8%

В Краснодарском крае в январе 2021 года средний размер кредита на покупку автомобиля составил 984,2 тыс. руб. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По этому показателю Кубань заняла четвертое место в РФ. Самые большие показатели по среднему размеру автокредита зафиксированы в Москве (1,37 млн руб.), Подмосковье (1,12 млн руб.) и Санкт-Петербурге (1,07 млн руб.). Самую большую динамику роста среднего размера автокредита продемонстрировали Кемеровская (+89,2%) и Тверская (+24,2%) области, а также Татарстан (+19,4%). Снижение среднего размера автокредита было отмечено в Иркутской области (-4,5%) и Красноярском крае (-2,6%).

В целом в России, средний размер займа на покупку автомобиля в первый месяц 2021 года составил 907,8 тыс. руб., увеличившись год к году на 13,4%. По сравнению с декабрем 2020 года он сократился на 9,2%

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, средний размер автокредита рос с лета 2020 года, достигнув к декабрю прошлого года рекордной отметки в 1 млн руб.

«В начале года увеличилось количество выданных автокредитов, а также уровень одобрения банками заявок граждан на кредиты на покупку автомобилей. Основной причиной, объясняющей данные тенденции, стали старт госпрограмм льготного автокредитования непосредственно с января текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили»,– прокомментировал он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе жители края взяли 2,5 тыс. кредитов на покупку автомобилей, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Кубань также располагалась на четвертом месте в России.

В ноябре 2020 года средний размер кредита на покупку новых и подержанных автомобилей в Краснодарском крае составил 973,7 тыс. руб. По сравнению с ноябрем 2019 года он вырос на 4,4%.

Алексей Белянин