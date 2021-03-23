Счетная палата разработала подходы для снижения уровня бедности в России

Счетная палата (СП) России проанализировала принятые правительством меры по борьбе с бедностью и подготовила ряд предложений для снижения ее уровня, сообщил глава СП Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он не рассказал подробностей, что это за предложения. В Кремле ранее признали, что в России есть проблемы с преодолением бедности, но власти «руки опускать не собираются».

Как рассказал господин Кудрин, за первое полугодие 2020-го СП проанализировала все правительственные программы и меры, которые «могли и могут влиять на снижение бедности», и «замерила это влияние». «Определили, что влияет, а какие деньги вроде тратятся, но результатов не получается. Во втором полугодии мы разработали подходы, включая математическое моделирование, учитывая все социальные группы, сколько выплат, дефицит доходов в разных семьях, социальных группах, и разработали модель, которая позволяет нам сегодня определить возможный путь и параметры — как достичь тех целей, о которых вы сказали»,— заявил глава СП президенту России (цитата по сайту Кремля).

Алексей Кудрин уточнил, что СП представила свой проект с мерами по снижению бедности вице-премьеру Татьяне Голиковой и министерству труда. «Часть наших подходов анализируются. Не буду говорить пока, что принимаются, но анализируются»,— добавил он. Подробностей господин Кудрин не привел, но сказал, что «эта очень острая социальная проблема будет яснее просто для всех».

Ранее СП сообщила, что государственные меры по снижению бедности недостаточно нацелены на малоимущих. По данным ведомства, с 2014 по 2018 год около 20% из них не получали выплат.

Цель снизить бедность в два раза, с 13,3% до 6,6%, была сформулирована Владимиром Путиным еще в 2014 году. Предполагалось, что бедность будет снижена до этого уровня к 2024 году. В 2020 году срок достижения этой цели перенесли на 2030 год.

Почему Минтруд предлагает проанализировать выплаты на детей подозрительно бедным, читайте в материале “Ъ” «Господдержку ограничат в лошадиных силах».