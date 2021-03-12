Господдержку ограничат в лошадиных силах

Схема самой крупной программы борьбы с бедностью в РФ, поддержки семей с детьми в возрасте трех-семи лет, на 2021 год корректируется, становится более адресной и в отношении семей, оставшихся в программе, будет более эффективной. Минтруд после множества обращений регионов и НКО предлагает ограничить во всей РФ получение выплат семьям с формально низкими доходами и существенным по российским меркам семейным имуществом. Одновременно размер «детских» выплат с 1 апреля на ребенка увеличится до 75–100% прожиточного минимума, если базовый размер выплаты все же не позволяет семье выйти за черту бедности.

10 марта опубликован указ президента Владимира Путина, корректирующий на 2021 год схему работы сейчас крупнейшей программы борьбы с беднотью в РФ — ежемесячных выплат нуждающимся в соцподдержке семьям с детьми от трех до семи лет. Напомним, выплаты, в среднем составляющие сейчас 5,5 тыс. руб. и выплачивающиеся на 4,7 млн детей в России, установлены указом от 20 марта 2020 года, производились с 1 июня 2020 года и составляли 0,5 регионального прожиточного минимума на одного ребенка, всего по этой программе выплачено 247,6 млрд руб.

Условием вхождения в программу были формальные («белые») доходы на семью ниже установленных в регионе критериев бедности, что делало частью адресатов программы семьи с неформальными доходами, по крайней мере не подтвержденными ФНС. В 2020 году лишь пять регионов РФ воспользовались правом ограничивать выплаты имущественной обеспеченностью семьи. Несмотря на это, Минтруд сталкивался с большим числом и региональных обращений, и вопросов НКО, критикующих низкую адресность выплат этих пособий и постоянно реализующуюся возможность получения пособий по бедности людьми с серыми явно высокими доходами — это вызывает недоверие ко всей госполитике борьбы с бедностью.

Во многом поэтому на 2021 год (выплаты по этому году начинаются с 1 апреля, рассчитываясь с 1 января) Минтруд предлагает нестандартную для соцполитики в России меру — впервые на федеральном уровне наличие существенного имущества у семьи с формально низкими доходами будет препятствовать получению «детских» денег.

По меркам любой европейской юрисдикции «имущественную обеспеченность», при наличии которой семья не может считаться бедной и обращаться к бюджету за выплатами в несколько тысяч рублей в месяц, Минтруд предлагает в границах, которые вряд ли кто-то в стране может посчитать жесткими.

Бедной в этом смысле не может считаться семья, у которой одновременно есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. Но при этом бедная семья может иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок 0,25 га, дачу, гараж, новый легковой автомобиль (с множеством оговорок, ограничивающих все возможные особые случаи; см. справку), мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тыс. руб. Иными словами, выплата, ориентированная на борьбу с бедностью, не будет предоставляться семьям, заведомо имеющим высокий уровень потребления: например, семьи с новыми джипами или тремя машинами ее не получат. Второе новшество — «правило нулевого дохода»: правительство планирует ограничить выплаты семьям, у которых нет никаких легальных доходов — зарплат, предпринимательских доходов, выплат по договорам, гонораров, пенсий, стипендий.

Кого будут считать бедным, не работающим по уважительной причине Читать далее

Это также правило со множеством содержательных оговорок (см. справку), но смысл его очевиден: Минтруд настаивает на том, что за соцпособием не может обращаться семья, в которой люди принципиально не работают, по крайней мере не показывая ни копейки «белых» доходов. Федеральные власти признают за ними такое право, но обеспечивать их соцподдержкой не видят возможности. При этом объективные причины не работать и обращаться за пособием государство признает — это, например, долгосрочное лечение, безработица, уход за детьми в многодетной семье или в семье с одним родителем, уход за ребенком возрастом до трех лет, отбытие наказания, безработица (но при регистрации в органах занятости), военная служба.

Кого будут считать бедным, не работающим по уважительной причине Читать далее

Точных цифр среди получающих пособие, но не проходящих в указанные очень широкие рамки Минтруд не раскрывает. По данным “Ъ”, на старте программы в 2020 году правительство предполагало, что она будет покрывать часть доходов семей с менее чем 3 млн детей. Таким образом, несколько сотен тысяч семей из этой программы постепенно будут выходить. Впрочем, тоже с большими оговорками — уже назначенные 12-месячные выплаты будут осуществляться до конца этого срока. Минтруд также определил возможность переподачи и доработки заявлений на выплаты.

В любом случае сделан первый шаг по крайней мере к сокращению масштабов одного из наиболее сильно дискредитирующих социальную политику феномена. Часть по крайней мере этих социальных выплат в РФ доставались вполне обеспеченным, образованным и юридически компетентным гражданам, сознательно пользующимся неадресностью механизма соцвыплат ради мало что значащих в их реальных доходах, но формально положенных им по закону трансфертов бюджета на борьбу с бедностью (напомним, эти выплаты не осуществляются автоматически, за ними необходимо обращаться в органы соцзащиты, МФЦ или на портал «Госуслуги»). В России, напомним, на практике почти нет ответственности за сознательную манипуляцию сведениями при получении соцпособий, единственным риском является отказ государства предоставлять поддержку и потеря времени.

Сокращение числа получателей «детских» позволит впервые подойти к идее полного «покрытия недостающих доходов» в беднейших семьях.

В новой схеме в случае, если при выплате базового размера пособия, 50% от минимума на ребенка, доходы семьи все равно не соответствуют критерию бедности, выплаты составят 75% минимума, если недостаточно и этого — 100% детского минимума. Кроме того, в составе семей с 1 апреля можно учитывать студентов в возрасте до 23 лет, обучающихся очно, детей под опекой, а компенсационные выплаты гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства, в расчет «базы» доходов при оценке нуждаемости не включаются.

Отметим, что пока такой шаг к адресности соцподдержки (у которой есть собственные социальные и политические издержки) не позволяет реальной «тонкой настройки» борьбы с бедностью в РФ — соцпособия на детей до семи лет (напомним, наличие детей в семье резко увеличивает риски нуждаемости домохозяйства) остаются одним из основных, хотя и не структурных инструментов в этой борьбе. Более сложные инструменты могут быть выработаны в процессе «пилота» Минтруда, ФНС, Минцифры и других ведомств по определению состава домохозяйств, начатого в правительстве в 2021 году. Напомним, концепции «семьи» и «домохозяйства» в соцполитике не совпадают, «тонкая настройка» соцполитики без учета этих отличий невозможна.

Дмитрий Бутрин