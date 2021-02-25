Кремль не собирается опускать руки в борьбе с бедностью

В России есть проблемы с преодолением бедности, но власти не собираются опускать руки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эта тема — приоритет для российских властей.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай смог полностью преодолеть бедность. По его словам, из состояния нищеты были выведены почти 100 млн человек.

«Во-первых, мы приветствуем успехи наших китайских партнеров. Китай — очень большая страна с очень большим населением, поэтому такие успехи, конечно, говорят о том, что развитие идет планомерно. И несмотря на все сложности, которые возникают в связи с кризисными ковидными и постковидными явлениями, нашим китайским партнерам удается поступательно поддерживать развитие»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

По его словам, борьба с бедностью является «абсолютнейшим приоритетом руководства» России, и это отражено в национальных целях развития. «Да, не все получается. Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе, но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться»,— сказал представитель Кремля.

В июле Владимир Путин утвердил цели национального развития до 2030 года. Бедность к этому времени должна сократиться вдвое по сравнению с 2017 годом (6,6%). По данным Росстата, в 2017 году насчитывалось 18,9 млн человек, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Последние данные представлены за 2019 год — 18,1 млн.

Подробнее о национальных целях — в материале “Ъ” «Владимир Путин заменил май июлем».