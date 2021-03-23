Nintendo займется разработкой мобильных AR-игр совместно с создателем Pokemon Go

Nintendo подписала соглашение о сотрудничестве с американским разработчиком программного обеспечения на базе технологии дополненной реальности (AR), компанией Niantic. Последняя, в частности, является издателем таких популярных мобильных игр, как Pokemon Go и Harry Potter: Wizards Unite.

В рамках сотрудничества компании займутся совместным выпуском мобильных игр с применением технологии AR от Niantic и с использованием героев, созданных Nintendo. Первая совместная игра двух компаний должна выйти в нынешнем году, а ее издателем выступит Niantic Tokyo Studio, для которой это будет первый релиз. Игра будет создана по вселенной Pikmin — вымышленных существ, созданных Nintendo, и представленных в серии головоломок и стратегий от игровой компании.

Кирилл Сарханянц