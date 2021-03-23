Патрушев: на Урале растет количество «спящих» ячеек исламских радикалов

Неконтролируемый приток мигрантов из-за рубежа приводит к активности исламских радикалов и росту числа их «спящих» ячеек на Урале, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Ханты-Мансийске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Уральском федеральном округе.

«Неконтролируемое увеличение притока иностранных трудовых мигрантов, в том числе из государств с повышенным уровнем террористической активности, способствует формированию "спящих" ячеек радикальных исламских организаций, которых с 2017 года в округе выявлено более 26, а также образованию очагов напряженности в местах их компактного проживания»,— сказал господин Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, из 274 тысяч иностранных граждан в УрФО свыше четверти находятся с нарушениями миграционного законодательства, только в прошлом году ими совершено более 2,5 тыс. преступлений. Кроме того, добавил господин Патрушев, большой иммиграционный поток «влияет на рост протестных и националистических настроений, в том числе в связи с фактами вытеснения коренного населения из различных сфер экономической деятельности, с увеличением нагрузки на образовательные и медицинские учреждения».

«Наметилась тенденция к росту количества новообращенных мусульман, не имеющих достаточных знаний религии и подверженных влиянию мусульманских священнослужителей, исповедующих течения ислама радикального толка. Негативному воздействию подвергается, прежде всего, молодежь, восприимчивая к пропаганде радикальной идеологии»,— констатировал секретарь Совбеза.

Ранее Николай Патрушев сообщил, что в УрФО в 2020 году было предотвращено два террористических акта, задержаны 25 участников бандформирований.

Алексей Буров