Патрушев: в УрФО за год предотвратили два теракта

В Уральском федеральном округе (УрФО) в 2020 году было предотвращено два террористических акта, задержаны 25 участников бандформирований, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ханты-Мансийске.

О каких предотвращенных терактах говорил господин Патрушев, не сообщается. В 2020 году было известно о предотвращении терактов в Екатеринбурге и в Лянторе (ХМАО). Так, в Екатеринбурге в ночь на 30 апреля 2020 года была проведена контртеррористическая операция, в ходе которой ликвидированы трое боевиков, готовивших теракт. В Лянторе в апреле прошлого года были задержаны трое местных жителей, которые готовили теракт в одном из торговых центров. Они были участниками террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

«Важным итогом этой работы стало недопущение в 2020 году на территории округа преступлений террористической направленности», — цитирует господина Патрушева «Интерфакс».

По его словам, в УрФО за год было возбуждено 11 уголовных дел в отношении жителей Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, принимавших участие в деятельности международных террористических организаций. Был заблокирован доступ почти к 100 интернет-ресурсам, содержащим материалы террористического характера. Из незаконного оборота в результате операции, проведенной в Свердловской области, изъято 26 единиц огнестрельного оружия, более 4 кг взрывчатых веществ.