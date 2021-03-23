Ивица Олич возглавил ЦСКА

Хорват Ивица Олич назначен главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. Вчера, 22 марта, пост покинул Виктор Гончаренко.

«ПФК ЦСКА и Ивица Олич достигли договоренности о назначении хорватского специалиста на пост главного тренера. К работе Ивица приступит уже сегодня, 23 марта — его представят команде, и он проведет свою первую тренировку»,— сообщается на сайте футбольного клуба. На какой срок рассчитан контракт с 41-летним специалистом, не уточняется.

С 2003 по 2006 год Олич играл за ЦСКА, в составе которого трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России, один раз Кубок UEFA. С 2017 года — ассистент главного тренера сборной Хорватии.

Как сообщала пресс-служба ЦСКА, Виктор Гончаренко ушел с поста главного тренера по обоюдному желанию сторон. Он возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Виктор Гончаренко ушел на дембель».