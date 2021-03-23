WeWork вновь попытается выйти на биржу

We Company, в состав которой входит сервис коворкингов WeWork, предпримет вторую попытку стать публичной компанией, сообщает Reuters. После сорвавшегося в сентябре 2019 года проведения IPO компания хочет выйти на биржу через слияние cо специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (SPAC), рассказали источники агентства. В настоящий момент она ведет переговоры с компанией-пустышкой BowX Acquisition Corp, которая привлекла в августе $420 млн инвестиций.

Согласно презентации, продемонстрированной потенциальным инвесторам, WeWork понесла убытки на $3,2 млрд по итогам 2020 года. Это чуть лучше показателя за 2019 год, когда сервис отчитался об убытках на $3,5 млрд. Сейчас компания пытается убедить инвесторов вложить в нее $1 млрд и прогнозирует, что после выхода на биржу ее рыночная капитализация составит $9 млрд.

Отметим, что в середине 2019 года WeWork (тогда так называлась вся компания) считался одним из самых дорогих стартапов мира, а его оценочная стоимость достигала почти $50 млрд. Руководство сервиса намеревалось провести IPO, однако сразу после раскрытия финансовой информации интерес инвесторов к сервису начал резко падать — они увидели, что у компании растут убытки. В результате WeWork была вынуждена отменить IPO. Главной претензией инвесторов стало не столько неграмотное корпоративное управление, сколько отсутствие ясности в том, как она сможет выйти в плюс, отмечали тогда эксперты.

Однако это было только началом проблем WeWork — из-за спада интереса инвесторов компания стала испытывать дефицит средств и оказалась под угрозой краха. В результате ее пришлось спасать японской SoftBank, которая на тот момент была крупнейшим акционером сервиса. На выкуп оставшейся доли акций SoftBank потратился $10 млрд.

Подробнее о крахе WeWork читайте в материале “Ъ” «Мы в месте, но не многие знают, в каком».

Кирилл Сарханянц