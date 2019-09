WeWork отложил проведение IPO

We Company, в которую входит сервис коворкингов WeWork и некоторые другие проекты, отложила IPO, планировавшееся на сентябрь нынешнего года. Как пишет The Wall Street Journal, среди причин такого решения называют резкое падение оценки стоимости компании и продолжающиеся убытки, а также связанные с этим опасения инвесторов. По данным источников издания, на переносе IPO настаивал и основной инвестор компании, японский конгломерат SoftBank. При этом в We Company заявили, что она собирается провести IPO до конца нынешнего года.

В конце прошлого года WeWork (до января 2019 года так называлась вся компания, затем название было изменено на We Company), после очередного раунда инвестиций со стороны SoftBank, оценивалась в $47 млрд и была одним из самых дорогих стартапов. В апреле стало известно, что WeWork готовит IPO. В последние месяцы оценка стоимости компании резко упала — сначала речь шла о $20 млрд, а на прошлой неделе Reuters написал о том, что We Company готовит IPO из расчета своей стоимости от $10 млрд до $12 млрд.

Инвесторов настораживает и увеличение убытка компании — в первом полугодии он составил $905 млн против $723 млн в тот же период прошлого года. Беспокойство вызывает и структура руководства We Company — многие инвесторы считают чрезмерным влияние основателя компании Адама Нойманна. На прошлой неделе We Company объявила о некоторых изменениях в руководстве компании, в том числе введении в руководство независимого директора и снижении числа голосов на акции, принадлежащие господину Нойманну, с 20 на акцию до 10, но пока непонятно, сочтут ли инвесторы эти изменения достаточными.

We Company была создана в 2010 году, сейчас помимо основного сервиса WeWork — сеть коворкингов по-прежнему называется так — она располагает еще рядом брендов, например WeLive, занимающимся коливингами, и финансовым сервисом WeBank. С начала года IPO провело уже несколько компаний, сходных с We Company,— считающихся перспективными и притом годами не выходящих из убытков, среди них сервисы онлайн-заказа такси Uber и Lyft, корпоративный мессенджер Slack. Снижение акций некоторых из этих компаний после IPO может свидетельствовать о росте скептицизма инвесторов в отношении компаний с продолжающимися годами убытками.

Яна Рождественская