WeWork передумала выходить на биржу

Сеть коворкингов WeWork, которая взяла миллиарды долларов у инвесторов, отозвала заявку на первое публичное размещение акций. Руководство компании сообщило, что решение изменили ради того, чтобы сосредоточиться на ведении бизнеса. Ранее экспертное сообщество сомневалось в адекватности оценки компании. Сначала стоимость WeWork составила $47 млрд долларов, но ближе к выходу на биржу она снизилась почти в три раза. Что не так с этой компанией? Разбирались Сергей Гусев и Ольга Сергиенко.

Комната для йоги и домашних животных, бесплатные вода, пиво и обеды, а также приглашения на занятия в гольф-клуб и спортзал — такие привилегии предоставлял коворкинг WeWork. Его задумал 29-летний выходец из Израиля во время американского кризиса 2008 года. В результате идея Адама Ньюмана в начале этого года была оценена инвесторами в $47 млрд. Коворкинг начал готовить выход на IPO. Мажоритарным акционером стал японский SoftBank. Однако во время подготовки акций стало известно: некоторых инвесторов смущает рост убытков. И оценка компании упала до $10 млрд.

Однако компания продолжала настаивать, что выход на IPO будет завершен до конца сентября. Гендиректор коворкинга Адам Ньюман убеждал инвесторов поддержать выход на биржу, аргументируя это тем, что выход на IPO сможет решить проблему с убытками компании. Но в итоге Ньюману пришлось покинуть место гендиректора, так и не договорившись с SoftBank. Инвесторы смогли бы все равно заработать на IPO даже при меньшей оценке компании, уверен управляющий партнер венчурного фонда GVA Vestor. In Павел Черкашин: «У них на уровне одного клиента не складывается. Те деньги, которые они берут с клиента, и те, которые они платят за аренду, кофе, — все их расходы получаются больше, чем то, что они могут заработать. Разницу они покрывают за счет инвесторских денег. А IPO очень важно, потому что более поздние инвесторы имеют приоритет перед более ранними. В случае продажи частному инвестору, все деньги сначала заберет SoftBank и крупные инвесторы, которые с ним поучаствовали. Даже если бы оценка была не такая красивая, как они хотели, по крайней мере, все инвесторы хоть что-то заработали».

Перед выходом на биржу впервые стало известно об убытках компании: за первое полугодие 2019 года они составили более $900 млн при выручке в $1,5 млрд. Главной претензией инвесторов стало не столько неграмотное корпоративное управление, сколько отсутствие ясности в том, как она сможет выйти в плюс, отметил инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев: «Когда компания развивалась, выявлялись инвесторы венчурные, главный инвестор – это компания SoftBank. И эти инвесторы вкладывали деньги в WeWork в надежде, что капитализация стартапа еще больше увеличится, и он все-таки выйдет на прибыль. Эта некая переоценка самого стартапа изнутри. Считаю, что они стоят дорого, но это не подтверждено никем. Сокращение персонала, остановка развития, анализ портфеля, в том числе который они арендуют, — как раз путь к тому, чтобы IPO в будущем состоялось».

Бренд We развивает не только формат коворкинга, также он занимается частной школой WeGrow и коливингом WeLive. Три года назад в список добавился спортзал. В России компания пока пользуется умеренной популярностью. Ее офисы занимают чуть больше 9 тыс. кв. метров, и в планах предполагалось расширение бизнеса в стране. Но теперь после сорванного выхода на IPO, российское будущее WeWork остается туманным. Услугами WeWork пользуется более 450 тыс. клиентов. Компания считается одним из крупнейших арендаторов недвижимости Лондона и Нью-Йорка. А среди клиентов коворкинга — Microsoft, Amazon и Facebook.