Цены останутся под контролем

Правительство продлевает регулирование цен на масло и сахар. Предприниматели считают, что это приведет к уходу части компаний с рынка. Соглашения о сдерживании цен на эти продукты действовали до апреля, и еще две недели назад глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что продлеваться они не будут. Но после правительственного совещания у вице-премьера Андрея Белоусова было решено все же оставить регулирование в силе. Рынку предстоит сдерживать цены на сахар до июня, а на масло — до октября. Готов ли к такому бизнес и каковы будут последствия? Об этом — Сергей Гусев.

Регулирование цен на подсолнечное масло и сахар продолжается с конца прошлого года и, видимо, рынку предстоит жить с этим еще несколько месяцев. Несмотря на все жалобы бизнеса, правительство сочло эту практику эффективной, поэтому масло в опте по-прежнему должно стоить 95 руб. за литр, а на полках — 110. А сахар — 36 и 46 руб. за килограмм соответственно.

Хотя для многих такие уровни разорительны, отмечает финансовый директор компании-производителя сахара Sucden Глеб Тихомиров: «Себестоимость сахара на краснодарских заводах из очень плохого урожая была от 40 до 45 руб. за килограмм. Аналогичная себестоимость была на многих небольших заводах центральной части России и Поволжья. Если брать большие заводы, там себестоимость, наверное, была в районе 30 – 32. Цена, которая сложилась в 2019-2020 годах, не позволяла осуществлять нормальное воспроизводство. Но почему-то именно эту стоимость, когда у нас сахар был самый дешевый в мире, взяли за точку, от которой отмеряют тот уровень цен, который должен быть».

Бизнесу вторят экономисты: сдерживание цен для потребителей оплатят сначала производители масла и сахара, а потом — изготовители сырья для этих продуктов.

В итоге россияне получат дефицит и того, и другого.

Не сразу, а через несколько лет, полагает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов: «110 руб. — это розничная цена на масло рафинированное. Сейчас нерафинированное масло стоит дороже 110 – 115 руб., то есть цена на полке должна быть в районе 200 руб., а это огромные потери для всех производителей масла. Государство им посылает максимально четкие сигналы — не надо этим заниматься в будущем. То же самое касается, естественно, сахара. Эффект довольно простой. В ближайшие годы у нас будет дефицит масла и сахара. Это путь в сторону Венесуэлы, путь пустой полки».

Впрочем, как минимум масла в России производят куда больше, чем потребляют, поэтому риск дефицита минимален, возражает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев: «Мы на самом деле занимали позицию, что после 1 апреля постараемся обеспечить поддержание уровня цен. И то, что сейчас соглашение продлили, в принципе нам даже упрощает эту задачу, с точки зрения взаимодействия с торговыми сетями. Мы осознаем сложившуюся ситуацию разрыва между мировыми ценами и покупательской способностью нашего потребителя и осознанно идем на эти издержки, при этом государство тоже идет нам навстречу, в частности на субсидирование производства выделено около 8 млрд руб. Мы считаем, это позволит нам с минимальными издержками дойти до нового сезона».

Впрочем, до нового сезона дотянуть смогут не все — по подсчетам центра «СовЭкон», государственные субсидии обещают быть в несколько раз меньше, чем потери бизнеса от ценового регулирования.

В этих условиях компании и сами не понимают, что делать дальше — настроения колеблются от полного принятия новых правил до готовности выходить из бизнеса. Впрочем, на фоне неурожаев и глобального спроса цены на то же масло выросли настолько стремительно, что если государство не решит этот вопрос, то это сделает сам рынок, говорит управляющий партнер «Новосибирскхлебопродукта», вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев: «80% переработки в руках 7 – 10 крупных холдингов. Вызвать 10 человек на ковер и сказать: “Давайте мы не будем ссориться, надо делать вот так”, — технически можно. Хорошо ли это? Плохо. Это не может продолжаться долго.

Но именно на панике, на пандемии, на наложении обстоятельств рынок масла в два раза вырос.

Все на этом хорошо заработали. По законам рынка будет откат, это будет корректироваться принудительными мерами, жесткими падениями рынка, новыми урожаями, это вопрос уже на самом деле третий».

И производители, и ритейл несколько месяцев пытались подсказать правительству менее болезненный способ сделать продукты доступнее для россиян — просто помочь деньгами беднейшим из граждан. Но власти не стали обсуждать такую опцию. Собеседники “Ъ FM” на рынке говорят и о другом варианте — продавать продукты из государственных резервов, сбивая цену. А во время низкого спроса, наоборот, пополнять эти фонды. Но, очевидно, схема с регулированием пока кажется кабинету министров более эффективной.