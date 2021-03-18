Цыплят по стоимости считают

Добровольная заморозка цен не помогла производителям птицы: антимонопольщики начали внеплановые проверки поставщиков. По данным Росстата, в феврале по сравнению с прошлым годом куриное мясо подорожало почти на 13%, а яйца — на 28%. В начале марта ФАС уже сообщала об интересе к отрасли, а на следующий день объединения птицеводов самостоятельно договорились о сдерживании цен. Тем не менее, проверки начались. Удастся ли государству сдержать цены таким образом? И какие отрасли могут стать следующими? Об этом — Сергей Гусев.

Несмотря на все жертвы бизнеса, который добровольно согласился потерять миллиарды рублей за два месяца самостоятельного сдерживания цен, антимонопольщики все-таки решили проверить производителей куриного мяса и яиц. Подключиться может и прокуратура — Владимир Путин попросил ее работников внимательно следить за картельными сговорами, чтобы не допустить подорожания товаров.

Государство уже пыталось сдержать цены на масло и сахар и вводило экспортные пошлины на зерновые. И со временем внимание чиновников могут привлечь все остальные отрасли, связанные с продовольствием, отмечает старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков: «Условно говоря, если колбаса делается из мяса птицы, значит, нужно сдержать цены на мясо птицы. Если для выращивания птицы используется зерно, значит, возникает вопрос про сдерживание цен на зерно. То есть регулирование будет расплываться кругами, как и давление. Это может продолжаться долго. В таком режиме, в общем-то, живет соседняя с нами Белоруссия. Производители с государством очень долго могут играть в “кошки-мышки”, но это в любом случае не очень удобная для потребителя жизнь».

Насколько эффективно вмешательство государства — вопрос открытый. Войну с повышением цен чиновники начали еще в конце прошлого года, но, судя по февральским данным, цены пока побеждают. Инфляция разогналась почти до 6%. Производители продовольствия неоднократно говорили о том, что сдерживать стоимость своей продукции они не всегда могут. Инфляция наступает по всей планете, дорожает сырье и корма, к тому же закупать все это приходится за подешевевшие рубли.

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Впрочем, через несколько месяцев проблема может решиться сама собой, хотя бы отчасти, говорит гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков: «У нас очень сезонные колебания цен, и вслед за весенним инфляционным витком идет осенний дефляционный. В некоторых случаях перепроизводство товаров в конце лета, в начале осени приводит даже к снижению стоимости, если конъюнктура позволяет. Поэтому стоит надеяться только на то, что давление, которое оказывает правительство на производителей продуктов питания и всех, кто связан с этой цепью поставок, временно».

При этом ООН прогнозирует в этом году всемирную нехватку продовольствия. Пандемия нарушила мировые цепочки поставок, глобальный спрос никуда не исчез, и еще добавилась неблагоприятная погода. Поэтому проблемы с розницей, а с ними и настойчивые сигналы от государства в виде проверок бизнеса, могут продолжиться. Но сдерживать цены искусственно в любом случае проигрышная стратегия, считает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. По ее мнению, все правильные рецепты давно описаны, нужна только воля, чтобы их применять:

«Читаешь литературу по некоторым странам, которые уже все перепробовали, в Аргентине, например, и видишь в конце: единственный способ — поощрять конкуренцию, чтобы было много производителей, поддерживать уязвимые слои населения, способствовать тому, чтобы росли доходы. Собственно говоря, нынешняя проблема не столько связана с расходами, сколько с доходами.

Потому что продовольственная инфляция в 2014-2015- была больше, чем в прошлом году, но тогда-то не было таких вопросов».

Тем временем российское правительство продолжает мониторинг цен на продукты, а Федеральная антимонопольная служба обещала отчитаться о проверках птицеводов к апрелю. При этом за последнюю неделю основные продукты продолжили дорожать. По данным Росстата, порадовать граждан смогли только неожиданно подешевевшие огурцы и помидоры.