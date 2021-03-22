Вакцинация в России забуксовала

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у 20% переболевших COVID-19 не вырабатываются антитела. Сославшись на экспериментальные данные, которые это подтверждают, он порекомендовал таким людям сделать прививку. При этом темпы прививочной кампании в России по-прежнему ниже, чем в других странах, разрабатывающих препараты. Почему вакцинация в России буксует? Насколько защищены переболевшие коронавирусом? Разбирался Александр Рассохин.



В обществе активно распространяется суждение, что если человек перенес коронавирус, то теперь он защищен от инфекции, по крайней мере, на какое-то время. Однако, по словам руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у каждого пятого переболевшего и вовсе не вырабатываются антитела, а значит — ему стоит привиться.

Впрочем, не все так однозначно, подчеркнул в беседе с “Ъ FM” генетик Кирилл Волков. Он напомнил, что организм может справиться с вирусом и без антител, при помощи другой части иммунной системы человека — Т-клеток памяти: «Имеет ли им смысл прививаться, чтобы увеличить количество антител? Не думаю. Антитела — это необязательный уровень защиты, просто их легко определять.

Клеточный иммунитет все же сложнее, и определяемость его хуже. Они взаимно коррелируют друг с другом, но прямой зависимости нет.

Если у вас много антител, это еще не означает, что у вас хороший клеточный иммунитет, и наоборот. Я бы рекомендовал делать прививку, наверное, месяца через четыре после перенесенной болезни, чтобы еще раз взбодрить свой иммунитет».

Что же касается вакцинации, то Великобритания, хотя бы одной инъекцией, привила половину всего взрослого населения страны. В результате Соединенное Королевство первым из крупнейших экономик достигло такого уровня иммунизации. Всего же в стране вакцинировались от коронавируса почти 27 млн человек. В России прививочная кампания стартовала практически одновременно с Великобританией, но темпы вакцинации как минимум в три раза ниже. Прививку получили от 7 до 8 млн человек. С чем связана такая разница?

У той же AstraZeneca достаточно как опыта, так и мощностей для производства фармпродукции. У Великобритании — значительные возможности для хранения и перевозки препарата. А в России банально не хватает холодильных камер, чтобы содержать необходимые объемы вакцины, особенно в регионах, подчеркивает председатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев: «У всех производств — и у российских, и у AstraZeneca, и у Pfizer — есть сложности масштабирования этой технологии. Происходят и перебои в поставках и в объемах. Сохраняются еще сложности с тем, что далеко не все партии могут выпускаться в оборот. Если произошло малейшее отклонение, то все приходится выливать и растить вакцину заново. Кроме того, огромное количество небольших городов не имеет готовой инфраструктуры, которая может гарантировать перемещение препаратов в большом количестве».

Не хватает вакцины, в частности, в Санкт-Петербурге. И речь идет не о втором компоненте, с производством которого якобы раньше были сложности, а о первом. Впрочем, власти уверяют, что вскоре препарат появится в городе. С другой стороны, в правительстве обещают, что к концу месяца в России будет произведено около 15 млн комплектов, состоящих из двух доз.

Профессор университета Ратгерса в Нью-Джерси Константин Северинов уверен, что проблема в большей степени кроется в нежелании самих россиян вакцинироваться: «Уровень энтузиазма по поводу нашей разработки, к сожалению, оказался недостаточно высоким. Ситуация доходит до того, что некоторые люди среди наших соотечественников приезжают сюда, чтобы вколоть себе вакцину. В России, к сожалению, как показывает опрос общественного мнения, количество тех, кто готов вакцинироваться, неважно чем, в целом гораздо ниже, чем в развитых странах Европы и Америки. Согласно социологическим исследованиям, процент желающих вакцинироваться в той или иной стране очень сильно коррелируется со степенью доверия к власти и к государственным структурам. По-видимому, это некий такой сигнал».

Как ранее заверяли власти, в марте должна начаться массовая вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», а в апреле «КовиВаком» от Центра имени Чумакова. Впрочем, собеседники “Ъ FM” скептически оценивают такие прогнозы. До сих пор результаты исследования этих разработок не опубликованы в авторитетных международных медицинских журналах, а это необходимое условие не только для признания препарата как безопасного и эффективного, но и для спокойствия многих россиян, которые намерены вакцинироваться.