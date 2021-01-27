«Единая Россия» ждет поддержки от помощи

«Единая Россия» провела второй за зиму социальный онлайн-форум, на котором партийные волонтеры рассказывали председателю Дмитрию Медведеву, как помогают гражданам во время пандемии. Он, в свою очередь, заявил, что на предстоящих в этом году выборах в Госдуму партия будет делать ставку на тех, кто «проявил себя» на этом поприще: в ЕР рассчитывают, что волонтерская деятельность добавит очков ее кандидатам. Опрошенные “Ъ” политологи разошлись во мнениях о том, способны ли волонтеры помочь партии ответить на растущие политические запросы избирателей.

Напомним, первый социальный форум ЕР прошел 14 декабря прошлого года, его посетил президент Владимир Путин, который призвал партийцев провести «аудит» своих рядов с учетом работы с гражданами в условиях пандемии. Президент тогда заявил, что с теми, кто «проявил себя» в это время, связано «успешное будущее партии, ее достойное представительство и в общественной жизни страны, и на всех уровнях власти». Этот же тезис почти дословно повторил 26 января председатель ЕР Дмитрий Медведев: «Работа членов партии с людьми — серьезный повод присмотреться к работе всех, кто состоит в наших рядах»,— подчеркнул он, добавив, что это в особенности касается депутатов Госдумы и других уровней.

«Впереди различные политические события, выборы. Мне кажется, что мы основную ставку в будущем как партия должны делать именно на тех, кто проявил себя в этот сложнейший период»,— сказал господин Медведев.

Председатель партии подчеркнул, что «подвиг волонтеров» особенно заметен на фоне несанкционированных политических акций, участники которых помимо всего прочего нарушают санитарно-эпидемиологические требования, то есть прямо препятствуют борьбе с коронавирусом.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал, что волонтеры партии с начала года выполнили 50 тыс. выездов с врачами к пациентам, исполнили новогодние мечты 44 тыс. детей и украсили тысячу ковид-госпиталей. Господин Медведев предложил продлить на 2021 год сбор пожертвований партийцев для поддержки пострадавших от пандемии. В прошлом году, по его словам, таким образом удалось собрать около 400 млн руб.

По словам собеседника “Ъ” в исполкоме ЕР, волонтерская работа партийцев летом в ряде случаев способствовала победе кандидатов партии на нескольких выборах в единый день голосования в сентябре.

В пример он привел выборы в городскую думу Смоленска, где 19 из 20 одномандатников сейчас представляют ЕР и все они занимались волонтерской деятельностью, пока не начался агитационный период.

Глава экспертного совета ЕР Константин Костин также считает, что активная волонтерская и социальная работа формирует положительное отношение к партии больших групп избирателей. Так, в прошлом году в марте, в период начала пандемии и ограничительных мер, средний рейтинг партии находился на уровне 32%, а средний результат ЕР на выборах в региональные парламенты составил 47,7%. Отметим, согласно данным ВЦИОМа, рейтинг ЕР в январе 2020 года составлял 32,5%, а по данным на 17 января 2021 года — 31%.

Партии власти необходимо что-то предложить гражданам перед выборами, отмечает политолог Алексей Макаркин. Учитывая, что из-за экономических проблем сократились возможности для популярных решений, волонтерская помощь вполне подходит. Господин Макаркин видит в ней закономерный элемент предвыборной кампании, но не уверен, оценят ли его избиратели: это, по его мнению, будет зависеть от меры их раздражения. Эксперт отмечает, что в 2020 году проходили региональные выборы и там роль локальной волонтерской работы могла быть выше, чем на федеральных. Политолог Аббас Галлямов вовсе склонен считать волонтерскую деятельность нерелевантной в ситуации, когда избиратель политизируется: искусственная деполитизация повестки в такой момент может не сработать, поскольку «избиратели понимают, что никакие волонтеры не решат волнующие их проблемы».

Иван Тяжлов