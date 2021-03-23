«Державу» заменило первое лицо

“Ъ” стали известны подробности сделки по выходу банка «Держава» из капитала Санкт-Петербургской биржи. Как выяснилось, прошлой осенью банк продал почти 5,8% вдвое дешевле цены, установившейся в последующих сделках с акциями биржи. Покупателем стал основной акционер «Державы» Сергей Ентц, а деньги пошли на усиление собственного капитала банка. Эксперты называют сделку не слишком выгодной для «Державы». Планы бизнесмена в отношении пакета неизвестны, интерес к акциям биржи у других инвесторов есть. Но пока крупных пакетов консолидировать никто не планирует.

В конце прошлой недели банк «Держава» закрыл сделку по продаже 5,77% акций Санкт-Петербургской биржи. Покупатель и сумма названы не были. На Санкт-Петербургской бирже и в банке официально на запрос “Ъ” не ответили.

В раскрытии информации банк «Держава» ссылается на договор о купле-продаже ценных бумаг еще от 17 сентября прошлого года. Тогда, как выяснилось, банк заключил сделку со своим основным акционером Сергеем Ентцем о продаже 165 тыс. акций биржи по 1,7 тыс. руб. за штуку. Общая сумма сделки составила 280 млн руб., перечислить которые было необходимо в течение полугода.

По информации источника “Ъ”, близкого к бирже, исходно долю в ней банк получил в результате операции репо с НП РТС (основной владелец), когда «торговой площадке необходимы были средства для развития». Собеседник “Ъ” уточнил, что обсуждался вариант закрытия репо, поскольку актив «давил на капитал», но были и схемы с участием акционера «Державы».

Цена в 1,7 тыс. руб. за акцию заметно ниже последних сделок с бумагами биржи, которые исходили из ее оценки в 10 млрд руб., или 3,5 тыс. руб. за акцию. По такой цене, в частности, выкупить 5% акций у НП РТС планировал ВТБ (см. “Ъ” от 5 февраля). Там не стали комментировать, завершена ли сделка и планируется ли увеличивать долю в бирже.

Банк «Держава» (Санкт-Петербург) занимает 112-е место по размеру активов и 91-е место по собственному капиталу по итогам 2020 года, по данным рейтинга «Интерфакса». Активы банка на конец прошлого года составляли 33,9 млрд руб., собственный капитал — 8,4 млрд руб.

Поскольку акции являются рисковым активом, банк, держа их на балансе, должен формировать определенное обеспечение и продажа действительно может способствовать ослаблению давления на капитал, отмечает аналитик «Финама» Игорь Додонов. Однако, по его мнению, «в данном случае такая версия выглядит сомнительной».

Аналитик поясняет, что акции биржи «являются довольно привлекательным активом», поскольку она в последние годы демонстрирует высокие темпы роста операционных и финансовых показателей, а вскоре планирует выйти на IPO, которое «скорее всего, будет пользоваться большим интересом инвесторов».

Совет директоров Санкт-Петербургской биржи в конце прошлого года обсуждал стратегию развития на 2021–2023 годы (см. “Ъ” от 9 декабря 2020 года). В планах было вывести биржу на IPO в 2022 году с капитализацией не менее $1 млрд. При таких условиях, считает Игорь Додонов, усилить капитальную позицию банка «можно было и другими способами».

В ближайшее время нарастить долю в Санкт-Петербургской бирже может Совкомбанк, который принял решение реализовать свой опцион на 15,2% акций биржи. В банке на запрос “Ъ” не ответили. Еще одним крупным покупателем акций за последний год был «Фридом Финанс» (12,8% акций). Как сообщил представитель компании, она не планирует наращивать долю, поскольку контроль над биржей не должен быть сосредоточен в одних руках — это в интересах всех участников торгов. Сейчас, пояснили во «Фридом Финанс», совет директоров выстраивает структуру, которая обеспечивает баланс интересов, и «с политической точки зрения будет лучше, если не появится крупных акционеров».

Полина Смородская