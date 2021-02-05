На Санкт-Петербургскую биржу ставят банки

Санкт-Петербургская биржа расширяет число акционеров. По данным “Ъ”, 5% акций биржи покупает ВТБ. Совкомбанк может в ближайшее время увеличить долю до 18,5%, досрочно исполнив опцион. Переговоры о покупке акций, по неофициальной информации, также ведет «Тинькофф». Участников рынка привлекает активное развитие биржи на фоне ее текущей низкой оценки. По мнению экспертов, выгодную цену на бумаги инвесторы получают и потому, что биржа сама заинтересована в привлечении участников торгов в капитал.

ВТБ покупает 5% акций Санкт-Петербургской биржи, сообщили “Ъ” два источника на финансовом рынке. Продавцом выступает НП РТС (основной акционер торговой площадки). По словам одного собеседника “Ъ”, совет директоров НП РТС одобрил сделку в конце декабря. Решение было принято «с учетом доли ВТБ в обороте по ценным бумагам» биржи. Цена установлена исходя из стоимости биржи в 10 млрд руб., то есть по 3,5 тыс. руб. за акцию, и источник “Ъ” говорит, что ее «сильно продавили вниз». По информации другого собеседника “Ъ”, сделка может быть еще не завершена. В ВТБ не ответили на запрос “Ъ”.

Санкт-Петербургская биржа основана в 1997 году. Основным акционером на сегодняшний день выступает НП РТС (54,1%). С ноября 2014 года на ней торгуются иностранные ценные бумаги, в настоящее время около 1,5 тыс. эмитентов. В 2020 году объем торгов составил $167,3 млрд, в десять раз больше, чем в 2019 году. В январе объем торгов достиг $36,1 млрд. На бирже зарегистрировано 8,22 млн клиентских счетов. Ведущими участниками торгов в январе стали «Тинькофф», ВТБ, Альфа-банк, БКС и «Фридом Финанс».

Акциями биржи интересуется не только ВТБ. По словам источника “Ъ”, на том же заседании совета директоров была заявлена готовность Совкомбанка досрочно исполнить опционный договор по бумагам площадки «с учетом небольшой скидки». Информацию о намерениях банка докупить акции биржи по опциону подтвердил еще один собеседник “Ъ”.

Совкомбанк приобрел 3,3% акций биржи больше года назад (см. “Ъ” от 26 декабря 2019 года), исходя из оценки в 4,5 млрд руб. В первом квартале 2020 года банк подписал с НП РТС опционный договор на приобретение еще 15,2% акций в течение двух лет. Представитель Совкомбанка лишь сообщил “Ъ”, что «срок исполнения опциона пока не наступил».

По информации “Ъ”, переговоры о покупке доли акций также ведет «Тинькофф». Директор инвестиционного бизнеса «Тинькофф» Дмитрий Панченко не стал комментировать эту информацию. Но отметил, что Санкт-Петербургская биржа стала «важной составляющей фондовой инфраструктуры РФ, демонстрирует очень бодрую динамку показателей и продолжит играть серьезную роль в привлечении инвесторов на рынок».

Осенью на годовом собрании членов ассоциации НП РТС была обнародована опционная программа для участников торгов (см. “Ъ” от 29 сентября 2020 года). Предполагалось реализовать до 10% акций биржи исходя из оценки в 10 млрд руб. Однако она касалась торгов российскими акциями, которые до сих пор не были начаты. На самой бирже вопрос изменения состава акционеров оставили без комментариев.

Дело даже не в том, что биржа привлекает инвесторов, а что она дает возможность своим ключевым участникам стать ее акционером, полагает гендиректор ИК «Фридом Финанс» (владеет 12,8% акций биржи) Тимур Турлов. «Реальная стоимость биржи гораздо больше при той выручке, которую она получит сейчас (от продажи акций.— “Ъ”)»,— считает эксперт.

Участие крупнейших брокеров в капитале биржи может повысить их заинтересованность в развитии торговой площадки. Совет директоров Санкт-Петербургской биржи в конце прошлого года обсуждал стратегию развития на 2021–2023 годы (см. “Ъ” от 9 декабря 2020 года). В планах было вывести биржу на IPO в 2022 году с капитализацией не менее $1 млрд. Согласно стратегии, биржа планирует сформировать универсальную бизнес-модель, которая включает рынки акций и облигаций в международной и локальной юрисдикциях, рынок производных и инструментов коллективных инвестиций.

Полина Смородская, Ольга Шерункова