Старовойт Роман Владимирович

Родился 20 января 1972 года в Курске. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» по специальности «импульсные тепловые машины» и Северо-Западную академию госслужбы при президенте по специальности «государственное и муниципальное управление».

Управленческую карьеру начал в 1995 году с должности исполнительного директора ОАО «Региональное инвестиционное агентство». С 1995 по 2001 год был гендиректором компании по управлению активами негосударственного пенсионного фонда «Промышленный». С 2002 по 2005 год работал директором ООО «Стройинвест». С 2005 по 2010 год занимал различные должности в комитете по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. С 2010 по 2012 год был замом директора департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства РФ. В ноябре 2012-го был назначен руководителем Федерального дорожного агентства. 1 октября 2018 года стал замминистра транспорта РФ, а 11 октября — врио губернатора Курской области.

В сентябре 2019-го утвердился в должности, набрав более 81% голосов. Женат, воспитывает двух дочерей.