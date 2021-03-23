Водителям не дают остановиться

Столичные власти собираются арендовать на три года за 824 млн руб. 250 стационарных дорожных камер для фиксации нарушений правил остановки на улицах города. Штраф в размере 3 тыс. руб. будет грозить, в частности, за остановку у станций метро «Калужская», «Фили», «Филевский парк», «Коломенская», «Каширская». Контроль за парковкой усилят на Охотном Ряду возле Госдумы, у Большого Московского цирка и у Московского зоопарка.

Столичное ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) провело тендер по аренде 250 стационарных камер, в задачу которых входит фиксация автомобилей, припаркованных под знаком 3.27 «Остановка запрещена». Конкурс выиграло ООО «Информационные технологии будущего», сказано на сайте гозакупок. Сумма трехлетнего контракта составит 824 млн руб.

С 2018 года АМПП использует камеры типа «Стрит фалькон» (внешне напоминают уличные фонари), которые фиксируют преимущественно нарушение правил парковки. Всего таких приборов в городе насчитывается более 500 штук. Их внедрение вызвало претензии водителей, особенно таксистов, вынужденных платить штрафы в размере 3 тыс. руб. за высадку пассажира под знаком. АМПП за последние годы заключило несколько контрактов по аренде камер данного типа, в том числе с ООО «Информационные технологии будущего» в 2019 году на 625 млн руб. На сайте компании сказано, что она ранее участвовала в создании информационной системы московских парковок, системы билетного контроля на общественном транспорте и системы контроля грузового транспорта.

Поначалу подобные камеры применялись лишь в центре города, теперь «фонари» все чаще встречаются на периферии. Новые комплексы появятся у станций «Хорошево» (МЦК), «Перерва» (МЦД), станций метро «Калужская», «Фили», «Филевский парк», «Коломенская», «Каширская» «Юго-восточная», «Улица Дмитриевская», «Лермонтовский проспект», «Строгино», «Сходненская». В центре комплексы установят у станций метро «Краснопресненская», «Чистые пруды», «Парк культуры», а также на Павелецкой набережной, на Смоленской площади, на Охотном Ряду у Госдумы. Контролировать остановку будут у Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, напротив входа в Московский зоопарк. Каждая камера, сказано в техзадании, фиксирует остановившийся с автомобиль на расстоянии 150 м, при этом инфракрасная подсветка (для фиксации нарушителей по ночам) действует на расстоянии 100 м.

Места установки комплексов автоматической фиксации, пояснили “Ъ” в АМПП, выбираются совместно с ГИБДД и Московской административной дорожной инспекцией. Несколько комплексов, пояснили в учреждении, будут фиксировать нарушения правил платной парковки. «Их установят в тех местах, где местные жители испытывают затруднения с парковкой из-за приезжающих автомобилей, например у метро "Кутузовская" и на улице Барклая»,— говорят в АМПП. На сайте компании «Информационные технологии будущего» сказано, что система может быть масштабирована до 5 тыс. комплексов.

ПДД допускают вынужденную остановку в запрещенных местах (в случае поломки машины), напоминает эксперт по системам фиксации нарушения Григорий Шухман, а камеры такую ситуацию распознать не могут. Жалобы на подобные случаи в Москве уже были. В частности, в сети публиковались фотографии «писем счастья», полученных автовладельцами: на фото видна машина со знаком аварийной остановки. Бывают ситуации, напоминает также господин Шухман, когда пешеход жестом предлагает водителю на пешеходном переходе проехать первым, но камера также об этом «не знает», и потом приходят штрафы. «На пешеходном переходе нарушение должно сопровождаться видеозаписью для оценки ситуации в динамике при рассмотрении дела»,— говорит эксперт.

С 5 апреля, напомним, в Москве вводятся новые платные парковочные зоны в районах Аэропорт, Войковский, Савеловский, Коптево, Бутырский, Выхино-Жулебино, Донской, Внуково и других. На 193 улицах меняются тарифы на парковку. Стоянка, к примеру, в Малом Ивановском переулке, на Покровском, Чистопрудном бульварах сейчас стоит днем 200 руб. в час, будет — 380 руб. в час. В тот же день изменятся и цены на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Сейчас за перемещение легковой машины мощностью от 80 до 250 л. с. надо заплатить 4196 руб. (с учетом скидки при оплате сразу на стоянке), новая цена — 4837 руб.

Иван Буранов