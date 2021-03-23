«Траст» разжился долгами

Банк «ФК Открытие» (БФКО) раскрыл детали продажи непрофильных активов банку «Траст» в конце 2020 года. Помимо известной сделки с бумагами ВТБ почти на 45 млрд руб., были реализованы акции нескольких предприятий, а также паи закрытого ПИФа на 5,9 млрд руб. В соизмеримую сумму с покупкой бумаг банка могли обойтись долги Объединенной вагоностроительной корпорации (ОВК). С учетом проблемности собранных активов, они вряд ли будут реализованы до завершения деятельности «Траста» в 2024 году, полагают эксперты.

Банк «ФК Открытие» в отчетности по МСФО за 2020 год раскрыл подробности сделки по продажи ряда активов банку «Траст». В частности, последний приобрел геологоразведочную компанию «Геотек Сейсморазведка» за 4,9 млрд руб. и 99,8% ЗПИФ «Уфа ЭКСПО» (в нем, согласно отчету оценщика, находится нежилая недвижимость) за 1 млрд руб. Одновременно «Трасту» бесплатно досталась и швейная фабрика «Москвичка».

Сделка по покупке «Трастом» активов с баланса «ФК Открытие» состоялась в декабре 2020 года. Она финансировалась за счета средств «Траста» на 40 млрд руб. и привлеченного льготного депозита ЦБ на 53 млрд руб. (процентная ставка – 0,5% годовых, срок погашения – конец июня 2024 года). Тогда же сообщалось, что «Траст» заплатил «ФК Открытие» 44,6 млрд руб. за 9% акций ВТБ.

В отчетности «ФК Открытие» также говорится, что в декабре банк «реализовал ссуды, предоставленные клиентам чистой балансовой стоимостью 28,2 млрд руб.». Президент «ФК Открытие» Михаил Задорнов рассказывал, что «Траст» выкупил у банка долги ОВК примерно на такую же сумму. На баланс «Траста» передан «практически весь долг по кредитам», уточняли в самом банке непрофильных активов.

По словам представителя «Траста», в рамках декабрьской сделки «с баланса "ФК Открытие" передан весь долг ОВК по облигациям».

Согласно отчетности по МСФО за полгода 2020 года, облигаций ОВК у «ФК открытие» было на 20,2 млрд руб. По словам гендиректора НПФ «Открытие» (его показатели консолидируются на материнском банке), в конце года фонд продал облигации ОВК «ФК Открытие» общей номинальной стоимостью 17,5 млрд руб., которые были потом сконцентрированы на «Трасте» (см. “Ъ” от 16 марта). Если на конец первого полугодия облигаций ОВК у «Траста» было на сумму 3,4 млрд руб., то после передачи долгов из «ФК Открытие» — уже 20,1 млрд руб.

Таким образом, если никаких других активов, кроме названных, от «ФК Открытие» «Трасту» не передавалось, то сделка по продаже кредитов и облигаций ОВК в стоимостном выражении составила 42,5 млрд руб., а дисконт не превысил 15% от суммы долга. Президент «Траста» Александр Соколов, признавая, что сейчас в вагоностроении тяжелая ситуация (см. “Ъ” от 26 января), в первой половине февраля говорил, что «долги ОВК в этом году, скорее всего, обслуживать не будет», задача предприятия выйти на операционную рентабельность, и выплата кредитов будет переноситься «в следующий период».

«В настоящее время проводятся консультации с другими держателями долга», — уточняли в «Трасте» в середине марта.

В «ФК Открытие» не ответили на запрос “Ъ”, в «Трасте» отказались от комментариев. «Учитывая то, что "Траст" не только обладатель очень большого долга ОВК, но и ее акционер, а также другие крупные активы, сконцентрированные на банке, для которых сложно быстро найти покупателя, можно допустить, что в заданный срок (то есть до 2024 года, – “Ъ”) банк непрофильных активов завершить свою деятельность не успеет», — полагает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Впрочем, по его словам, в этом «нет большой трагедии»: размер проблем, с которым столкнулся ЦБ при санации банков через механизм Фонда консолидации банковского сектора, «явно превосходит временные рамки, поставленные в плане». К тому же, отмечает эксперт, против регулятора играют и «внешние факторы, влияющие на возможности реализации активов».

Илья Усов