«Траст» снизил платеж

За два года существования «Траста» как банка непрофильных активов он вернул своему главному акционеру — Банку России — 146 млрд руб. Меньше всего было переведено по итогам 2020 года — лишь 29 млрд руб., во многом из-за выкупа в конце года ряда активов у банка «ФК Открытие». Всего к концу 2023 года «Трасту» необходимо вернуть регулятору 482 млрд руб., однако часть проектов по взысканию может выйти за пределы этого срока.

Банк непрофильных активов «Траст» по итогам работы с активами в 2020 году вернул ЦБ только 29 млрд руб., хотя изначально ставилась цель по возврату в объеме 74 млрд руб. «Причина предельно простая — по решению акционера мы в прошлом году выкупили у группы "Открытие" ряд активов (в их числе 9% акций ВТБ, "Геотек Сейсморазведка", а также права требования по кредитам на 26,2 млрд руб.— “Ъ”),— указал председатель правления "Траста" Александр Соколов.— Часть этой сделки была профинансирована дополнительным депозитом, который выделил ЦБ, а часть мы профинансировали собственной ликвидностью».

По итогам прошлого года net-сборы составили около 90 млрд руб. Структура полученных средств распределилась следующим образом: реструктуризация долгов обеспечила 25,7 млрд руб., «мирное» урегулирование — 35,7 млрд руб., судебное взыскание — 19,8 млрд руб., продажа недвижимости — 5,5 млрд руб., управление активами — 1,8 млрд руб. и др.

Всего за два года «Траст» вернул себе активы на 198 млрд руб.

Объем выплат регулятору за этот период составил 146 млрд руб.

В планах банка непрофильных активов вернуть регулятору в 2021 году 85 млрд руб. при recovery (объем возврата активов в «Траст») в net-эквиваленте 87 млрд руб. Часть средств планируется вернуть за продажи активов на сумму 32 млрд руб. В настоящее время «Траст» оценивает справедливую стоимость оставшихся активов в 183 млрд руб. Среди крупнейших — 27,49% Объединенной вагонной компании (ОВК). По мнению Александра Соколова, в этом году ОВК скорее всего не будет обслуживать свой долг. По его словам, «Траст» будет договариваться с другими кредиторами машиностроительного холдинга о переносе платежей с этого года.

«В этом году всем кредиторам придется… найти решение, как реструктурировать обязательства»,— отметил председатель правления.

Согласно утвержденному плану, по итогам своей деятельности к концу 2023 года банк должен вернуть в ЦБ 482 млрд руб. «Для нас объем (возврата.— “Ъ”) денег первичен над сроками, поэтому часть сделок выезжает за 2023 год… В мировой практике большинство банков непрофильных активов переходят из срочного в perpetual (вечный.— “Ъ”) режим. В мировой практике такие сценарии есть. Россия часто идет своим путем во многих вопросах. Посмотрим»,— заключил господин Соколов.

Ольга Шерункова