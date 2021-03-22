Житель Тимашевска получил 17 лет колонии за производство мефедрона

Краснодарский краевой суд приговорил 49-летнего жителя Тимашевска к 17 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима за незаконное производство наркотиков и покушение на их сбыт в составе организованной группы и в крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 2 ст. 228.4 УК РФ).

Как сообщили в крайсуде, в мае 2020 года мужчина через Интернет вступил в организованную группу, занимающуюся изготовлением и распространением наркотиков. Он арендовал дом в Горячем Ключе, в летней кухне которого организовал нарколабораторию. В частности, на кухне была смонтирована система вентиляции и оборудование, предоставленное организатором преступной деятельности, которого осужденный никогда не видел и даже не слышал его голоса.

Используя вещества и жидкости, в соответствии с инструкциями, полученными в процессе переписки, мужчина произвел мефедрон общей массой более 1,2 кг. С целью дальнейшего распространения наркотика, наркоизготовитель упаковал 300 г изготовленного мефедрона в несколько полиэтиленовых пакетов и поехал в Краснодар, где произвел его закладку. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

«В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, пояснив, что совершил преступление в связи с тем, что испытывал нужду в денежных средствах», - рассказали в крайсуде. Приговор в законную силу не вступил.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Темрюкский районный суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима жителя Ялты, осужденного за транспортировку и сбыт синтетических наркотиков на территории Темрюкского района и Республики Крым.

Дмитрий Михеенко