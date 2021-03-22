В Темрюке за сбыт наркотиков осудили жителя Ялты

Темрюкский районный суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима жителя Ялты, осужденного за транспортировку и сбыт синтетических наркотиков на территории Темрюкского района и Республики Крым. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.

Как сообщили в ведомстве, синтетические наркотики типа «амфетамин» были обнаружены у крымчанина в ходе обыска его автомобиля на подходе к Крымскому мосту. Всего у наркодилера было изъято 190 грамм запрещенного вещества. По данному факту следственными органами полиции было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в феврале этого года равоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Краснодара, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В октябре 2020 года обвиняемый через секретные чаты в мессенджерах установил контакт с наркодилерами, которые поставили ему около 100 граммов синтетических наркотиков, замаскированных в скорлупу от грецких орехов.

Василий Хитрых