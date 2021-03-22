Санкции подгоняют импортозамещение

В Минпромторге заявили, что санкции США усилят импортозамещение. В ведомстве считают новые ограничения бесполезными для Вашингтона. В Минпромторге подчеркнули, что это, напротив, только ускорит отказ России от импорта. Новый пакет американских санкций из-за отравления Алексея Навального вступил в силу на прошлой неделе. В частности, власти США запретили экспорт товаров, связанных с национальной безопасностью. В Минпромторге отметили, что импортозамещение ведется еще с 2014 года, когда вступили в силу первые американские санкции, и добавили, что постоянно работают над новыми планами.



Насколько успешной можно сейчас назвать программу импортозамещения? Профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский отмечает, что снизить долю зарубежных товаров удалось только в сельском хозяйстве, и то не во всех его сферах:

«Большинство экспертов склоняется к тому, что импортозамещение за минувшее время не принесло положительных результатов. Более того, отмечаются негативные результаты — в частности, рост цен на потребительском рынке, нехватка оборудования. Результат просматривается только по линии Минсельхоза в отдельных секторах. Мы стали больше потреблять соевого сахара, зерна. У нас очень неплохое положение по мясным продуктам, в частности, по свинине, но не по всем сельхозтоварам, потому что производство очень многих из них опять же связано с импортными кормами, оборудованием, другими составляющими, которые поступают из-за границы, поэтому все не так просто.

Импортозамещение может быть расценено положительно только в том случае, если наш товар становится дешевле или цена не меняется. Но у нас по многим товарам стоимость как раз увеличилась».

В Минпромторге также отметили, что российских производителей электроники поддерживают субсидиями и налоговыми льготами. При этом полностью на отечественные комплектующие не удалось перевести даже спутники ГЛОНАСС. «Роскосмос» планирует сделать это к 2025 году. Санкции действительно могут стимулировать импортозамещение, отмечает заведующий лабораторией сравнительных исследований экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Но государству придется прикладывать больше усилий. «Этот процесс в определенной степени можно назвать условным. Факт производства на нашей территории еще не означает, что произошло импортозамещение. В производстве этих изделий по-прежнему участвует зарубежное сырье и комплектующие. Часть производства осуществляется иностранными компаниями, действующими на нашей территории.

В целом ряде критически важных технологий импортозамещение у нас не продвинулось — в частности, до сих пор не организовано производство современной элементной базы для микроэлектроники, а это для современных технологий критический ресурс. У нас достаточно хорошо обеспечено импортозамещение в области оборонного производства, во всем остальном, к сожалению, ситуация обстоит гораздо хуже.

Если мы хотим действительно соответствовать тем заявлениям, которые делает Минпромторг, надо серьезно пересматривать текущую практику.

Санкции, которые к нам применяются, в основном касаются отдельных лиц и компаний, ограничивается применение некоторых видов технологий. Они могут послужить стимулом, в том случае если у государства есть достаточная воля для того, чтобы систематическим образом организовать импортозамещение. Если нет, то никакие санкции тут стимулом не выступят. Предпринимаются достаточно серьезные усилия, но только по отдельным локальным направлениям. То есть желание есть, оно практически реализуется, но не по всему фронту необходимых технологий»,— говорит Колганов.

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В РБК подсчитали, что новые американские санкции затронут менее 1% годовых поставок из США в Россию в денежном выражении. В частности, за 2019 год Москва заплатила Вашингтону около $11,5 млн за оборонные технологии и услуги.

Илья Сизов