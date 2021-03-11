На импортозамещение вырос спрос

В процессе практической реализации требований по импортозамещению Белый дом столкнулся с отсутствием рычагов давления на госкомпании для выполнения минимальной доли закупок у отечественных поставщиков, а также с нехваткой инструментов для мониторинга выполнения таких квот. Как выяснил “Ъ”, в Белом доме уже подготовили план для решения проблем квотирования к апрелю. К этому сроку Минпромторг с заинтересованными ведомствами должны представить в правительство поправки к нормативным актам, регулирующим сбор данных и реализацию протекционистских инициатив. Пока же инструментов стимулирования госкомпаний к импортозамещению нет, основная тяжесть его реализации придется на госзаказчиков — для них уже готовят ужесточение национального режима закупок.

Как выяснил “Ъ”, правительство определилось с графиком работ, необходимых для достижения целей импортозамещения,— речь идет о выполнении госзаказчиками (ФЗ-44) и госкомпаниями (ФЗ-223) минимальной доли закупок у российских производителей. Механизм такого квотирования, принимавшийся в качестве антикризисной меры в июле 2020 года и запущенный с 2021 года, в ходе практической реализации столкнулся с отсутствием инструментов для отслеживания выполнения квот и мер принуждения госкомпаний к закупкам отечественной продукции. Это и стало предметом обсуждения на совещании у главы департамента оборонно-промышленного комплекса Белого дома Николая Архипова в феврале при участии Минпромторга, Минфина, Минэкономики, Федерального казначейства и ФАС.

Напомним, что для стимулирования импортозамещения в Белом доме уже обсуждается применение санкций к заказчикам за невыполнение квот, при этом возможное их введение для госкомпаний вызвало разногласия ведомств — и теперь, по данным “Ъ”, обсуждается на уровне профильного вице-премьера Юрия Борисова. Минпромторг также подготовил ряд инициатив для выполнения госкомпаниями квот — речь идет о проектах директив для госАО и возможности совершать неконкурентные закупки ради импортозамещения (см. “Ъ” от 4 марта).

Из протокола совещания (есть у “Ъ”) следует, что это лишь часть правительственного плана по имплементации инструментов импортозамещения в нормативно-правовое регулирование.

Комплексные поправки для импортозамещения госкомпаний Минпромторг совместно с другими ведомствами должен был представить в правительство уже в начале марта, и в документе оговаривается, что для выполнения квот в ФЗ-223 возможно лишь применение в закупках приоритета российской продукции без ограничений и запретов на поставки иностранных товаров. Одновременно Минпромторгу надлежало устранить проблемы с подтверждением происхождения товаров с использованием сертификатов: пока для этого используются декларации, которые заполняются поставщиками, что оставляет возможности для поставок иностранной продукции под видом российской. Энтузиазм в ускоренной настройке импортозамещения, вероятно, отчасти связан с восстановлением инвестиционной активности компаний после пандемии COVID-19. Таможенная статистика демонстрирует ускоряющийся рост ввоза инвестиционных товаров в начале года — в феврале его темпы превышали планку в 20% год к году, притом что в феврале 2020 года пандемия еще не приводила к замедлению внешней торговли (см. “Ъ” от 9 марта). При этом всплеск инвестактивности может не принести роста заказов российским предприятиям.

Из-за неурегулированности вопроса о госкомпаниях наиболее реализуемые протекционистские инициативы Белого дома пока ориентируются на госзаказ. В частности, протокол совещания предполагает дальнейшее расширение практики импортозамещения для медтехники и радиоэлектроники. В Минэкономики предложили не ограничиваться отраслевым подходом и распространить преференции на всю промпродукцию — письмо с инициативой ведомство направило в Минпромторг, ФАС и аппарат правительства. В пресс-службе Минэкономики “Ъ” пояснили, что сейчас «утверждение списков промышленных товаров, подлежащих импортозамещению, носит произвольный характер». «Установление универсального механизма по введению запретов на закупку иностранных товаров может создать условия равной конкуренции и доступа российских (евразийских) товаров в государственные закупки. В итоге это обеспечит более стабильное регулирование, которое защищает экономические интересы всех российских производителей в различных секторах экономики»,— добавляют в ведомстве.

В ФАС сообщили, что представят позицию позднее, добавив, что «преференции внедрены для поддержки отечественных производителей и имеют точечный характер, что сохраняет конкуренцию и мотивирует участников рынка производить конкурентный товар», отметив, что именно конкуренция позволяет заказчику приобрести товар надлежащего качество по наилучшей цене. В Минпромторге инициативу Минэкономики не прокомментировали, сообщив, что прорабатывают ценовые преференции для электронной продукции в размере 50%, при этом для медтехники планируется ввести правило «второй лишний» (отказ от закупок у иностранного поставщика при наличии хоть одного российского).

Диана Галиева, Олег Сапожков