Импортозамещение обойдется без конкурентов

Дискуссия о принуждении госкомпаний к импортозамещению демонстрирует неуверенность промышленных властей в обоснованности введенных с этого года квот на закупки у российских производителей. Введение административной ответственности за невыполнение квот столкнулось с разногласиями ведомств. В отсутствие жестких инструментов принуждения Минпромторг готов на послабления для госкомпаний и рекомендует им выбирать неконкурентные закупки российских товаров, что, однако, может вызвать претензии ФАС.

В Белом доме пока нет решения, как стимулировать госкомпании к соблюдению введенных в 2020 году квот на закупки у российских поставщиков. Вчера на онлайн-встрече с представителями госкомпаний замглавы Минпромторга Василий Осьмаков отметил, что ответственности за невыполнение квот пока нет, но при этом предостерег их от нарушений. Так, ведомство обратилось в контрольно-надзорные органы с просьбой учитывать выполнение квот при проверках, хотя в отсутствие санкций это мало что меняет.

Поправки о введении минимальных квот на российскую продукцию в закупках государства (ФЗ-44) и госкомпаний (ФЗ-223) приняты летом 2020 года. В декабре правительство утвердило перечни продукции, на которые эти требования распространились с 2021 года, а дальнейшее расширение протекционистских инициатив будет зависеть от полученных результатов. Инструмент, принятый в качестве антикризисной меры, планировалось гибко настраивать, в том числе по результатам применения (см. “Ъ” от 10 июня 2020 года).

Минюст уже подготовил проект поправок в КоАП о штрафах за невыполнение квот в госзакупках с 2022 года, но схожий проект для госкомпаний, внесенный в правительство, вызвал серьезные разногласия ведомств. По словам Василия Осьмакова, обсуждаются три сценария: отсрочка введения ответственности на год для отработки механизмов квотирования, введение санкций в экспериментальном режиме для одной отрасли (например, радиоэлектроники) или в полном объеме и сразу. В ФАС сообщили, что уже направили свои замечания в Минюст. Минфин, аппарат правительства и аппарат вице-премьера Юрия Борисова тему не комментируют.

Технически вопрос осложнен отсутствием в ФЗ-223 регулирования отчетности об импортозамещении в ЕИС. Для решения проблемы Минпромторг разработал проект директив госкомпаниям с требованием публиковать отчеты о выполнении квот в ЕИС и отказывать подрядчикам без подтверждения российского происхождения товаров (см. “Ъ” от 24 декабря). По словам господина Осьмакова, проект согласован с ведомствами. Одновременно, чтобы добиться выполнения квот на закупки российской продукции по итогам года, ведомство признало таковой и товары стран ЕАЭС (см. “Ъ” от 18 января).

Вчера Минпромторг уже прямо рекомендовал госкомпаниям совершать ради импортозамещения неконкурентные закупки. «С ФАС достигнута договоренность, что служба не будет предъявлять претензий (в части введения ограничений, снижения уровня конкуренции) к госкомпаниям по квотируемым закупкам. Если такие претензии все же появятся, то компаниям следует обращаться в Минпромторг — это станет поводом вынести на уровень правительства вопрос о корректировке постановления»,— сообщил господин Осьмаков. В ФАС “Ъ” пояснили, что возможность закупки отечественных товаров неконкурентным способом уже предусмотрена законодательно, отметив, что «действия компаний должны полностью соответствовать положению заказчика о его закупочной деятельности».

Диана Галиева