Тихий океан забурлил на высшем уровне

Президент США Джо Байден и его команда решительно настроены на противостояние Пекину в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом свидетельствует активность, которую развил Вашингтон в последние дни. В пятницу в режиме видеосвязи прошли первые в истории переговоры лидеров региональной четверки — США, Индии, Японии и Австралии. А на следующей неделе состоится первое зарубежное турне госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина. В программе — визиты в Японию, Южную Корею и Индию. При этом после поездки, 18 марта, на Аляске пройдут американо-китайские переговоры на высоком уровне, которые покажут, какая из сторон обладает большими возможностями для неформального лидерства в Азии.

«Четверка ранее регулярно проводила встречи на рабочем уровне и на уровне глав МИДов. Пятничные переговоры — это первая встреча на уровне лидеров»,— заявила, анонсируя встречу в видеоформате, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что участники переговоров — президент США Джо Байден, а также премьер-министры Японии, Индии и Австралии Ёсихидэ Суга, Нарендра Моди и Скотт Моррисон — обсудят «широкий спектр вопросов», включая коронавирус, экономическое сотрудничество и климатические изменения. А неназванный высокопоставленный источник в администрации США добавил в разговоре с журналистами еще одну тему — «роль Китая на глобальной арене», а также связанные с этим угрозы системе свободной торговли.

«Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион имеет жизненно важное значение для будущего каждой из стран четверки»,— заявил в ходе встречи, обращаясь к своим коллегам, Джо Байден.

Он также заверил: «США привержены работе с вами, нашими партнерами, а также со всеми нашими союзниками в регионе для достижения стабильности». Господа Суга, Моди и Моррисон такую тональность поддержали. В частности, японский премьер выразил надежду на то, что четверка будет «вносить заметный вклад в сохранение мира и стабильности, а также в дальнейшее процветание региона». Особо он отметил усилия по преодолению последствий пандемии коронавируса.

Совсем скоро обсуждение затронутых на видеосаммите тем продолжится — в свое первое зарубежное турне отправляются одновременно госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Глава Пентагона уже в субботу полетит на Гавайи, где расположен штаб Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США. А совместная миссия стартует 15 марта в Токио. Там среди прочего пройдут переговоры по безопасности в формате «два плюс два». С японской стороны в них примут участие глава МИДа Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси.

«Мы приветствуем то, что страной первого заграничного визита для обоих глав ведомств станет Япония. Это проявление того внимания, с которым Соединенные Штаты относятся к союзу Японии и США,— заявил в пятницу господин Мотэги.— Мы видим большой смысл в дискуссии о международной обстановке, когда ситуация с безопасностью в регионе становится все более напряженной». Газета Nikkei, ссылаясь на свои источники, сообщает: одной из главных тем переговоров в Токио станет противодействие растущей активности Пекина вблизи оспариваемых им японских островов Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

Министр Мотэги пообещал провести с гостями «неторопливый обмен мнениями с глазу на глаз о дальнейшем сотрудничестве», а также выразил желание установить с Энтони Блинкеном «личные доверительные отношения».

На такие же отношения с Джо Байденом рассчитывает и премьер-министр Суга, который, как было объявлено в пятницу, планирует посетить США в первой половине апреля, после того как будет привит от коронавируса. Таким образом, он может стать первым зарубежным руководителем, который лицом к лицу встретится с президентом Байденом.

Что же касается Энтони Блинкена и Ллойда Остина, то они из Токио направятся в Южную Корею, где дислоцируется второй по численности после Японии американский контингент в регионе. Переговоры в Сеуле тоже пройдут в формате «два плюс два». С южнокорейской стороны в них примут участие глава МИДа Чон Ый Ён и министр национальной обороны Со Ук.

Незадолго до переговоров в южнокорейской столице Вашингтон и Сеул достигли прорыва в решении вопроса, ставшего главным раздражителем в отношениях традиционных союзников в период правления 45-го президента США Дональда Трампа. По итогам завершившегося на этой неделе визита в американскую столицу южнокорейской делегации во главе со спецпредставителем МИДа страны Чон Ын Бо были согласованы новые условия пребывания американского контингента на Корейском полуострове. Подробности не разглашаются, однако, как сообщила южнокорейская сторона, они будут обнародованы до визита госсекретаря Блинкена и министра обороны Остина.

В 2018 году Дональд Трамп потребовал от Сеула увеличить почти в пять раз — до $4,7 млрд — расходы на пребывание в стране 28-тысячного контингента США. В марте прошлого года стороны предварительно согласовали условия новой сделки, предусматривавшие увеличение расходов Сеула на 13%, однако финальная договоренность так и не была достигнута из-за жесткой позиции Вашингтона. Снискавший себе в Сеуле репутацию «самого враждебного американского президента» по отношению к Южной Корее, господин Трамп в итоге отказался от сделки, сочтя уступки Сеула недостаточными. Напомним, что американский контингент находится в Южной Корее со времен Корейской войны 1950–1953 годов. Условия его пребывания в стране регулируются подписанным еще в январе 1950 года соглашением о помощи во взаимной обороне.

Ллойд Остин — теперь уже без Энтони Блинкена — также посетит Индию, которая не является союзником США, однако имеет конфликтные отношения с Китаем. Одной из тем станет сдерживание Пекина, поведение которого индийская сторона считает все более агрессивным и противоречащим принципу «безопасности и роста для всех в регионе» (security and growth for all in the region; SAGAR).

«Стороны обсудят укрепление военного партнерства и продвижение сотрудничества для обеспечения свободного, процветающего и открытого Индо-Тихоокеанского региона»,— говорится в заявлении Пентагона.





Примечательно, что сразу после завершения зарубежной миссии госсекретаря и министра обороны администрация Байдена намерена провести переговоры с двумя представителями высшего китайского руководства, в ходе которых каждая из сторон выложит на стол свои карты, подтверждающие ее амбиции стать региональным лидером. Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан встретятся 18 марта в Анкоридже (штат Аляска) с министром иностранных дел Китая Ван И, а также с членом политбюро ЦК Компартии страны Ян Цзечи.

Как пояснил “Ъ” главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк, активность новой команды Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе неслучайна. «В начале марта в Вашингтоне был опубликован документ под названием "Временное стратегическое руководство по национальной безопасности", излагающий взгляды администрации Байдена на ключевые проблемы американской политики. О Китае там говорится как о единственном сопернике, способном объединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить устойчивый вызов стабильной и открытой международной системе»,— заявил “Ъ” господин Батюк.

Учитывая, что новая стратегия делает ставку на «демократические союзы, позволяющие выступать единым фронтом для привлечения к ответственности таких стран, как Китай», госсекретарь Блинкен и министр обороны Остин и отправились в Индо-Тихоокеанский регион для создания антикитайского «санитарного кордона».

Вместе с тем запланированные на будущую неделю переговоры с китайской стороной на Аляске не выглядят нелогичными. По словам Владимира Батюка, «в Вашингтоне рассчитывают, что после обновления и укрепления отношений с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе США смогут лучше вести диалог с Пекином с позиции силы».

