В Екатеринбурге хотят построить два парка развлечений рядом друг с другом

Вдоль Полевского тракта запланировано два проекта по строительству парков развлечений, несвязанных между собой, сообщили “Ъ-Урал” в администрации Екатеринбурга. Один из них — это «Остров мечты», который ГК «Регионы», анонсировала еще несколько лет назад как DreamWorks. Вопрос строительства этого парка обсуждают последние десять лет, но сроки реализации постоянно переносят.

В мэрии пояснили, что этот «проект не заморожен и будет реализован», но сроки реализации в администрации уточнить не смогли. Также в администрации уточнили, что все «градостроительные документы по этому проекту в полном объеме подготовлены и утверждены». Напомним, его планируют строить в районе развязки Полевского тракта и ЕКАДа. Как указано на официальном сайте ГК «Регионы», площадь парка «Остров мечты» в Екатеринбурге составит 169 тыс. кв. м. В нем разместится гостиница на 369 номеров, концертный зал на 5,2 тыс. мест. Парк с аналогичным названием в прошлом году открылся в Москве, также компания планировала строительство такого парка в Санкт-Петербурге и уже после этого заняться реализацией проекта в Екатеринбурге. Связаться сегодня с пресс-службой ГК «Регионы» не удалось.

Вторым проектом масштабного парка развлечений занимается екатеринбургский бизнесмен, совладелец завода «ЭМА» Андрей Калетин. Как пояснили “Ъ-Урал” в городской администрации, господин Калетин планирует реализовывать проект на земельных участках, которые находятся у него в собственности на территории ближе к Горному Щиту. Как ранее пояснил “Ъ-Урал” господин Калетин его проект никак не связан с проектом ГК «Регионы». Его проект рассчитан на 18 лет и займет 87 га. В год парк могут посещать до 3 млн человек.

Расстояние между двумя проектами составляет около 4 км.

Мария Игнатова