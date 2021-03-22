На окраине Екатеринбурга планируют построить гигантский парк развлечений

В Екатеринбурге представили концепцию парка экстремальных развлечений с гостиницей и кемпингом, который может быть реализован в районе Полевского тракта. Как указано на сайте городской администрации, проект прошел общественные обсуждения — участие в них не принял ни один человек.

Проект планировки территории выполнил УралНИИпроект, заказчиком выступает ИП Калетин. Совладелец уральского завода «ЭМА» Андрей Калетин рассказал “Ъ-Урал”, что действительно занимается проектом, но его подробности пока не комментирует. Он пояснил, что этот проект не имеет отношения к парку «Остров мечты», который ранее планировала строить в этом районе ГК «Регионы» Алихана и Амирана Муцоевых.

Согласно документации, парк будет расположен в районе села Горный Щит на площади 94 га, из них 87 га — площадь самого парка развлечений. В парке будет реализовано несколько форматов: семейный развлекательный центр, парк экстремальных аттракционов, парк тематических аттракционов и развлечений, спортивно-развлекательный, экстремально-спортивный. Всего в парке, может разместиться около 100-120 аттракционов и тематических площадок (на открытых площадках) и 10 аттракционов в крытых развлекательных центрах, а также 10 американских горок.

Фото: Проектная документация

Строительство парка разобьют на четыре этапа, ориентировочный срок строительства составит 18 лет. Но его начало в проекте не указано. На первом этапе планируется застройка зоны объектов обслуживания рекреационных территорий с размещением открытых аттракционов, капитальных павильонов интерактивных и виртуальных игр. Также здесь появится общественно-деловая зона. В первую очередь войдет строительство участка проезда общего пользования вдоль дороги «Екатеринбург — Полевской», а также строительство парковки. На реализацию первого этапа закладывают три года.

На втором этапе освоения территории парк получит зону крытых капитальных сооружений – аттракционов и развлекательных площадок, детский парк, одну из двух запланированных пешеходных площадей с тематическими и торгово-ярмарочными зонами, дополнительные площади под открытые аттракционы, а также выходы на автомобильную дорогу. На стройку второй очереди уйдет пять лет.

На третью очередь строительства предусмотрено освоение остальной части территории парка, за исключением территории, определенной для размещения зоны временного проживания и хозяйственной зоны. В парке появляются дополнительные крытые сооружения, тематические зоны, площадки для размещения крупных и экстремальных аттракционов, вторая пешеходная площадь, развивается сеть пешеходных аллей. Формируются дополнительные входные группы, размещаются автомобильные парковки. На этом этапе полностью заканчивается формирование территории отдыха и развлечений. Этот этап самый длинный по реализации — на него закладывают восемь лет.

На четвертом этапе освоения территории осуществляется строительство гостиницы, кемпинга. Так, концепция парка развлечений предусматривает организацию зоны временного проживания для иногородних посетителей, в которой размещаются гостиница на 300 номеров (900 проживающих) и кемпинг (на 600 проживающих).

«Парк развлечений готов предложить новый захватывающий аттракцион Zipline – преодоление преград и расстояний по воздуху при помощи силы гравитации, натянутого наклонного троса и блока. Такой способ путешествий в труднодоступные места известен давно, в мире широко используется как увлекательный вид активного отдыха, но в России только начинает свое развитие. Именно Zipline – новое направление в развитии активного экстремального досуга планируется сделать "визитной карточкой" парка развлечений», — говорится в документе.

В парке планируют организовать тематические зоны, посвященные истории и культуре Урала — «Урал-горнозаводской», «Уральская ярмарка», «История Урала». «Посетителям парка будут представлены аттракционы в виде узнаваемых уральских архитектурных ансамблей, действующих моделей производств, ремесел и быта горнозаводского Урала, ярмарочных забав, уральских сказов. Объекты и забавы тематической зоны позволят самолично поучаствовать в различных исторических процессах, театрализованных реконструкциях событий и сказов», — говорится в описании проекта.

В проекте отмечается, на осмотр всего парка в готовом виде может потребоваться до 4-5 дней. В год парк могут посещать до 3 млн человек.

Мария Игнатова