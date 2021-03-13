«Арсенал» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Тульский футбольный клуб «Арсенал» одержал победу над московским ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Туле завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Голы у «Арсенала» забили Владислав Пантелеев (42-я минута, с пенальти) и Александр Ломовицкий (45-я минута). У ЦСКА отличился Наир Тикнизян (90-я минута).

Победа помогла «Арсеналу» прервать десятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, которая продолжалась с 18 октября прошлого года. Команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице, в ее активе 17 очков. ЦСКА с 40 очками находится на второй строчке.

В следующем матче 17 марта «Арсенал» в гостях сыграет с грозненским «Ахматом». ЦСКА в тот же день примет петербургский «Зенит».