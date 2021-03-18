«Зенит» победил московский ЦСКА со счетом 3:2

Действующий чемпион России по футболу «Зенит» встретился с ЦСКА в рамках матчей Российской премьер-лиги и победил со счетом 3:2. Встреча прошла на московской «ВЭБ-Арене».

Счет матча на 28-й минуте открыл «армеец» Саломон Рондон, забив головой с паса Чидеры Эджуке, но уже через четыре минуты «Зенит» ответил голом в исполнении Артема Дзюбы. Капитан «Зенита» имел возможность оформить дубль уже в первом тайме, так как вскоре судьи назначили пенальти за игру рукой «армейцем» Марио Фернандесом, но ему не удалось переиграть вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Со счетом 1:1 команды ушли на перерыв.

В начале второго тайма «Зенит» вырвался вперед благодаря голу Маркуса Вендела, который успешно принял пас от Артема Дзюбы. В дальнейшем ЦСКА остался на поле в меньшинстве — судья удалил полузащитника «армейцев» Ильзата Ахметова за грубую игру против Далера Кузяева. Вскоре после этого «Зенит» увеличил отрыв усилиями того же Маркуса Вендела. ЦСКА удалось забить второй раз ближе к концу матча — Никола Влашич успешно реализовал пенальти, который назначили «Зениту» из-за Эмиля Бохинена.

Следующий матч «Зенита» состоится 5 апреля — команда встретится с подмосковным клубом «Химки».