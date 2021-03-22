Прокуратура сочла незаконным отказ возбудить дело после гибели задержанного нижегородца

Прокуратура Нижегородской области потребовала отменить как незаконное решение следователей СК об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Александра Целищева в октябре 2020 года. Как сообщили в Комитете против пыток, нижегородца задержали и доставили в управление по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД. В тот же день он выпал из окна этого здания.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, к правозащитникам обратилась мать погибшего Людмила Целищева. По ее словам, сын ушел из дома 22 октября и не вернулся. На следующий день сотрудники полиции провели обыск у нее дома. После ей сообщили, что Александр Целищев погиб, ее пригласили проехать на опознание. В медицинском свидетельстве указано, что смерть наступила от «тупой сочетанной травмы тела», «падения с высоты с неопределенными намерениями».

Правозащитники обратились в нижегородское управление СК РФ и в оперативную часть собственной безопасности МВД для проверки и расследования случившегося. 10 февраля старший следователь СУ СК Альберт Урусов отказал в возбуждении уголовного дела, указав, что «в отношении Александра Целищева каких-либо неправомерных или насильственных действий, вследствие которых наступила его смерть, не совершалось». Полицейский, который участвовал в задержании нижегородца и проводил опрос, пояснил, что брал объяснение у Александра Целищева, в какой-то момент отвернулся к компьютеру, затем услышал звук открывающегося окна и понял, что нижегородцев выпрыгнул.

24 февраля заместитель прокурора Нижегородского района Нижнего Новгорода Владимир Митюрин вынес постановление, в котором счел проведенную СУ СК проверку неполной. Он потребовал отменить постановление об отказе и провести дополнительную проверку по факту смерти задержанного нижегородца. Заместитель прокурора указал, что следователь Альберт Урусов, в частности, не изъял записи с камер видеонаблюдения, не исследовал оконную ручку на предмет наличия на ней следов погибшего, не опросил его мать и не установил экспертным путем, как именно задержанный выпал из окна.

Анастасия Еремина