Следствие выяснит обстоятельства гибели задержанного нижегородца

Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели нижегородца Александра Целищева, задержанного полицейскими в октябре 2020 года. По информации Комитета против пыток, юноша выпал из окна здания управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Нижегородской области.

К правозащитникам обратилась мать погибшего Людмила Целищева. По ее словам, 22 октября сын ушел в фитнес клуб и не вернулся, а на следующий день сотрудники полиции сообщили ей о смерти молодого человека. Они рассказали, что накануне Александра с приятелем задержали предположительно сотрудники наркоконтроля и доставили в управление, после чего юноша погиб. Причиной смерти эксперт указал «тупую сочетанную травму телу» от «падения с высоты с неопределенными намерениями».

Отметим, Людмила Целищева в шоковом состоянии не нашла в себе сил поехать на опознание и попросила об этом родственника и коллегу. Позже они рассказали женщине, что у Александра не было правого глаза, а лицо было вдавлено внутрь. «Конкретные обстоятельства смерти Александра до сих пор неизвестны, в том числе, самостоятельно ли он выпрыгнул из окна или при посторонней помощи. Попытки матери погибшего получить хоть какую-то информацию от правоохранительных органов о расследовании произошедшего, пока никакого результата не дали», — заявила юрист Комитета против пыток Кристина Диогидзе.

Правозащитники обратилась в нижегородское управление СК РФ и в оперативную часть собственной безопасности МВД для проверки и расследования случившегося.

Добавим, этот инцидент не первый в истории нижегородских правоохранительных органов. В 2014 году задержанный по подозрению в хранении наркотиков 21-летний мужчина выбросился из окна тогдашнего областного управления Госнаркоконтроля на площади Свободы. В 2009 году после допроса в следственном отделе СК по Нижегородскому району обвиняемый в покушении на подругу студент Андрей Рыбаков вырвался от конвойных и бросился в окно десятого этажа. В 2004 году похожая история случилась в управлении ФСБ, где допрашивали задержанного по делу о контрабанде алмазов. А в 1998 году из-за пыток электрошокером и побоев из здания Ленинского РУВД выпрыгнул Алексей Михеев, оставшийся инвалидом.

Владимир Зубарев