Дмитрий Ендовицкий переизбран на пост ректора ВГУ

В ходе конференции по выборам ректора Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий набрал 179 голосов, второй кандидат — декан экономического факультета Павел Канапухин — 15 голосов, сообщили в университете.

Согласно регистрационному листу, на конференции было зарегистрировано 205 делегатов, что превышает кворум, который составляет 139 человек,— сообщила председатель регистрационной комиссии Юлия Терешева.

Ректор ВГУ, как сказано в положении о выборах, избирается тайным голосованием из кандидатов, прошедших аттестацию в Минобрнауки. За нового главу вуза должно проголосовать больше половины делегатов конференции по выборам ректора.

Депутат воронежской областной думы, глава регионального совета ректоров и Ассоциации ректоров вузов Центральной России Дмитрий Ендовицкий возглавляет ВГУ с 2010 года. В июне 2016-го он переизбрался в должности с 88% голосов, его соперниками тогда были проректор по экономике и международному сотрудничеству, декан факультета международных отношений Олег Беленов и завкафедрой оптики и спектроскопии физического факультета Олег Овчинников.

Ирина Лобанова