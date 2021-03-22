Лавров надел маску с надписью FCKNG QRNTN во время визита в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надел маску с надписью FCKNG QRNTN и сфотографировался в ней на палубе корабля во время прогулки по реке Лицзян в Китае.

@midrussia Журналисты пула подарили С.В.Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись Министру впору ? original sound - МИД России

Эту маску Сергею Лаврову накануне подарили журналисты пула на день рождения. 21 марта ему исполнился 71 год. После прогулки господин Лавров встретился с главой МИД КНР Ван И, переговоры продолжатся завтра.

В мире коронавирусом заразились более 123 млн человек, умерли 2,7 млн. Россия находится на четвертом месте в списке стран с наибольшим числом случаев заражения (4,4 млн), Китай — на 84-м (101 тыс.).