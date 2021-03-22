Минпросвещения намерено отказаться от зарубежных видеосервисов в школах

Платформа цифровая образовательная среда (ЦОС) поможет в будущем отказаться от использования иностранных видеосервисов в российских школах, сообщил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

«Цифровая образовательная среда объединяет в себе защищенную выверенную школьную информационную среду с современным программным и технологическим оборудованием, современную российскую систему видео-конференц-связи, которая позволит нам отказаться от зарубежных аналогов»,— сказал замминистра на парламентских слушаниях (цитата по ТАСС). О каких именно аналогах идет речь, он не уточнил.

ЦОС — это платформа для взаимодействия обучающихся, родителей, учителей и администрации школ, разработанная в рамках национального проекта «Образование». Предполагается, что на ней будут собраны доступные государственные и частные образовательные сервисы. 10 декабря 2020 года в российских регионах начался эксперимент по внедрению ЦОС. Он продолжится до конца 2022 года.

Об эксперименте — в материале “Ъ” «Школьников, учителей и родителей ждут на платформе».