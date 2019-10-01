Министерство просвещения запустило образовательный маркетплейс

Министерство просвещения РФ объявило о запуске онлайн-платформы, на которой будут собраны все доступные государственные и частные образовательные сервисы. Об этом на конференции по технологиям в образовании EdCrunch заявила замминистра просвещения Марина Ракова. Новая платформа станет первым сервисом, который начнет работать в рамках внедрения в России цифровой образовательной среды (ЦОС) по нацпроекту «Образование». Эксперты отмечают актуальность маркетплейса, дающего возможность оценить продукт или найти массового покупателя, учителя и юристы настроены более скептически.

Платформа, представленная Министерством просвещения,— это агрегатор образовательного контента и сервисов, в который каждый пользователь сможет загрузить новую образовательную программу после ее проверки экспертами. «Особенно актуальна платформа будет для сельских школ, где один педагог вынужден вести несколько предметов и ему физически сложно одинаково хорошо готовиться к каждому уроку»,— заявила госпожа Ракова. По ее словам, система будет протестирована в закрытом режиме до конца ноября, а затем станет доступна пользователям.

«С помощью цифровых инструментов можно мобилизовать интерес школьника к обучению. Мобилизует любое соревнование, игра, проектная деятельность»,— отметил в ходе дискуссии плюсы маркетплейса ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

По его мнению, важно не то, что «это первый проект, который открывает ЦОС», а то, что «это продолжение "Московской электронной школы" (МЭШ), но в то же время это отдельный организованный рынок, где ты можешь оценить продукт, можешь найти массового покупателя». «Ты можешь быть учителем или создателем стартапа или быть руководителем — пожалуйста, приходи на платформу и показывай свой продукт»,— пригласил господин Кузьминов.

Говоря о перспективах подобного маркетплейса, заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы Учи.ру Сергей Веременко отмечает, что спрос на технологии в школах сильно вырос за последние 7 лет: «Сегодня учителя по всей России используют форматы смешанного обучения, чередуя фронтальную работу с классом и занятия на онлайн-платформах. За прошедший учебный год методики смешанного обучения и цифровой школы стали активно применяться в школах Бурятии, в Забайкальском, Алтайском и Пермском краях, Карелии, Республике Коми, Ярославской области, ХМАО, Тюмени и многих других регионах»,— говорит он

В профсоюзе «Учитель» “Ъ” заявили, что «МЭШ — не лучшая платформа, и туда попадают не лучшие материалы».

«Жаль, что будет продолжение, и печально, что ее продвинули еще в регионы»,— отметила оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова. Она также напомнила о существующей уже системе управления образовательными курсами Moodle и отметила, что сначала подобные инициативы должны обсуждаться и проверяться экспертами, а не сразу тестироваться «на детях».

Как ранее сообщал “Ъ”, ЦОС — платформа для взаимодействия обучающихся, родителей, учителей и административно-управленческого персонала. Согласно проекту совместного приказа Министерства просвещения и Министерства цифрового развития, для каждого из участников образовательного процесса будет заведено цифровое портфолио, а государство через ЦОС сможет проводить «мониторинг прохождения образовательных программ» и «объективное оценивание навыков и достижений пользователей, основанное на анализе данных». Согласно проекту приказа, кроме персональных данных «обучающийся», «учитель» и «родитель» должны будут указать в анкете на платформе ссылки на свои аккаунты в социальных сетях. В анкете обучающемуся, кроме данных об успеваемости, необходимо указать репетиторов, перечислить одноклассников и заполнить графу «Правонарушения, учет». Для профилей «Учитель» и «Родитель» также предусмотрены поля «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».

Ксения Миронова