Коронавирус спутал пляжные планы

В Болгарии, которая планирует принять российских туристов в мае, вводится новый локдаун. С 22 марта прекратит работу общепит, казино, крупные торговые центры и фитнес клубы, школы и детсады. Открытыми останутся только аптеки, банки и маленькие продуктовые магазины. Болгария с конца прошлого года остается в числе государств Европы с самой высокой смертностью от COVID-19. Тем не менее в правительстве страны до этого сообщили, что старт пляжного сезона переносить пока не планируют.

Но сейчас ситуация с коронавирусом заметно ухудшилась, в том числе на курортах, отметила главный редактор портала «Болгария сегодня» Нина Алексеева: «Зафиксирована очень большая вспышка, особенно в таких городах, как София, Бургас, Пловдив. Что касается туристического сезона, официально объявлено, что его открытие стартует 1 мая. Рассматривается также идея по введению общеевропейского цифрового “зеленого сертификата”. Что касается наличия туристов, прогнозы крайне неблагоприятные: владельцы отелей, ресторанов и прочие участники туристического бизнеса в панике, второй год болгарский туризм просто не выдержит падения посещаемости.

Хотя уже опубликованы правила пользования пляжами, скорее всего, как и прошлым летом, рестораны работать практически не будут, отдыхать продолжат в основном сами болгары.

Есть попытки создать протест мам учеников, потому что постоянное сидение за компьютером приводит к проблемам со зрением, возможно, локдаун каким-то образом подстегнет эту тенденцию».

Последние действия властей для борьбы с пандемией многие болгары считают нелогичными, есть недовольство и работой медицинских учреждений, сообщила “Ъ FM” жительница города Несебр Любовь Гордеева. По ее словам, у некоторых заразившихся короновирусом возникают проблемы даже с тем, чтобы взять больничный: «Власти решили закрыть фитнес-центры, рестораны, школы, детские сады. При этом заведения общепита обещали открыть с конца февраля, потом с 1 марта, в общем, этот срок многократно переносили, и бизнес, конечно, очень страдал, потому что не было никакой определенности. Сейчас их открыли фактически на три недели и опять закрывают. Системы нет: если человек реально болен, ему сложно получить больничный без лабораторного теста, который стоит денег. То есть, с одной стороны, меры запретительные, с другой — к заболевшим немножко халатное отношение. Поэтому настроения скорее пессимистичные: мало, кто поддерживает власть в этом решении».

О том, что часть отелей и кафе в Болгарии новые ограничения не переживут, заявили сами представители курортного бизнеса, особенно если локдаун продлится больше десяти дней. Бизнесмены рассчитывают на материальную компенсацию от властей за новый простой и снятие ограничений. Но если этого не произойдет, предприниматели могут устроить акцию протеста, сообщил “Ъ FM” председатель Содружества заведений общественного питания Болгарии Емил Коларов:

«Мы рассчитываем, что в ближайшем будущем власти компенсируют закрытым ресторанам простой. Министерство туризма объявило, что сезон в этом году начнется с 1 мая, и мы надеемся, что все текущие ограничительные меры для ресторанов, где вакцинировалась значительная часть персонала, отменят. Но если экономические меры не примут вовремя, часть заведений не сможет открыться после нового локдауна, около 20% могут обанкротиться, хотя даже при таком сценарии летний сезон в Болгарии откроют вовремя. Второй локдаун продлится не менее десяти дней.

Если к концу этого срока нам не разрешат работать и не выплатят компенсации, мы с коллегами-бизнесменами будем предпринимать какие-то действия, чтобы заявить о своем несогласии.

Речь идет не только о рестораторах, но и о фитнес-центрах и крупных торговых площадках».

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В Минздраве Болгарии тоже отмечают, что дестяь дней — это «минимальный срок», на который вводится локдаун. И снимать ограничения будут только после улучшения ситуации с коронавирусом.

Юлия Жданова