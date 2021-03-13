Укол в Шенген

В Евросоюзе активно обсуждают идею введения единых сертификатов о вакцинации — свой проект по их созданию 17 марта предложит Еврокомиссия. Однако для россиян в обозримом будущем они вряд ли станут обязательным дополнением к обычной шенгенской визе, считает обозреватель “Ъ” Галина Дудина. Согласование сертификатов идет медленно и наталкивается на сопротивление даже внутри ЕС. Москва в этих условиях делает ставку на разработку международных стандартов сертификации под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Позорное и антиевропейское решение»

«Я шокирован решениями о ковид-паспортах, которые вводит Европа, абсолютно шокирован этой идеей европейских лидеров, потому что это растаптывает самую большую европейскую ценность — свободу передвижения, а вдобавок и свободу выбора»,— негодовал на днях президент Сербии Александр Вучич. В эфире телеканала «ТВ Прва» сербский лидер раскритиковал идею ввести общеевропейские прививочные сертификаты и, главное, использовать их в поездках.

Сам господин Вучич пока не вакцинировался, а прививку планирует сделать только после того, как Сербия пересечет рубеж в 1 млн привитых. И теперь президент, казалось, боролся и за себя, и за других таких же непривитых. «Кто вы такие, чтобы ограничивать передвижение людей, потому что они не были вакцинированы! — говорил господин Вучич.— Если до такого дойдет, я считаю это полностью бессмысленным, позорным и антиевропейским, глубоко антиевропейским решением».

Президент Сербии Александр Вучич назвал бессмысленным и позорным решение Евросоюза ввести сертификаты о вакцинации от коронавируса Фото: Michel Euler / AP

Опасения президента Вучича легко понять. Уже 17 марта Еврокомиссия должна представить свой проект по созданию европейских паспортов вакцинации. Новый документ будет называться Digital Green Pass — «зеленый электронный пропуск» — и, видимо, будет включать в себя информацию о вакцинации, данные о перенесенном заболевании или результаты тестов для тех, кто не болел и не привился. «Цель пропуска — способствовать безопасным поездкам в ЕС или за его пределы как по работе, так и с туристическими целями»,— объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, врач по профессии.

Многие тут же усмотрели в этом неоригинальное желание ограничить поездки для потенциальных носителей вируса. Ведь Ангола и ряд других стран Африки требуют от всех путешественников обязательного наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки. А Саудовская Аравия выдает хадж-визы только паломникам с сертификатом о прививке против менингита.

Идея о введении COVID-паспортов в Евросоюзе противоречит правилу добровольной вакцинации, считает глава МИД России Сергей Лавров Фото: Пресс-служба МИД России

За европейскими дискуссиями не без напряжения следят и в России: идею введения «ковидных паспортов» уже прокомментировали практически все ключевые политики и чиновники. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил: Москва рассчитывает, что принятые в ЕС решения не будут «дискриминировать российских граждан». Беспокоился министр и за принципы демократии внутри самого Евросоюза.

«Если будет введен "ковидный паспорт", то это будет противоречить принципу добровольности вакцинации,— рассуждал господин Лавров.— Значит, людей будут заставлять насильно (вакцинироваться.— “Ъ”) — если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами—членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь».

В ближайшие месяцы такая дискриминация российским туристам точно не грозит. Въезд в большинство государств ЕС для граждан третьих стран попросту закрыт. В ряде европейских государств действуют жесткие ограничения. Высокопоставленные европейские политики в формальных и неформальных беседах признаются, что раньше лета говорить даже о возобновлении внутреннего туризма в Евросоюзе не имеет смысла. То есть о свободных поездках между ЕС и третьими странами нет смысла говорить как минимум до осени. При этом власти некоторых европейских стран уже говорят о третьей волне пандемии, масштабы которой сложно предсказать в условиях распространения нескольких новых штаммов COVID-19, на которые в России пока массово не тестируют.

Прививочные паспорта не выглядят источником напряжения в отношениях России и Евросоюза и в более отдаленной перспективе. Решение увязать поездки по Европе и прививочные сертификаты пока не оформлено и едва ли будет оформлено быстро. Ведь здравоохранение (как и образование, например) — одна из тех чувствительных областей, которые остаются в компетенции стран—участниц ЕС, а не объединения в целом. В согласованном всеми 27 лидерами совместном заявлении от 26 февраля решение сформулировано максимально аккуратно: «Мы призываем продолжить работу над выработкой совместного подхода к сертификатам вакцинации и вернемся к этому вопросу».

В то же время неудивительно, что в условиях пандемии новый виток евроинтеграции затронул и здравоохранение. В том или ином виде документы в подтверждение сделанной прививки выдаются во всех странах, они повышают доверие граждан к вакцине и облегчают мониторинг прививочной кампании. И раз остановить этот процесс невозможно, его оставалось только регулировать. То есть для начала договориться об общих правилах, а затем уже посмотреть, как использовать получившиеся документы. Сейчас Еврокомиссия пытается этот процесс возглавить и ускорить, хотя одна только подготовительная техническая работа может занять более трех месяцев.

«Билет назад в нормальность»

«Холера в париже». Антуан Франсуа Ипполит Фабр. 1840 год Фото: Bureau de la Némésis médicale

Сама практика выдачи международного сертификата вакцинации и даже поездок по нему не нова. В первой половине XIX века Европа пережила несколько эпидемий самой опасной инфекционной болезни столетия — холеры. В 1851 году в Париже состоялась первая международная санитарная конференция, на которой врачи и дипломаты пытались договориться об общих правилах игры. В первой половине XX века с развитием гражданской авиации и под эгидой Лиги Наций наконец появилось и международное свидетельство о вакцинации, дожившее до наших дней практически в первозданном виде бумажного носителя с отметками о сделанных прививках.

Пандемия COVID-19 может способствовать изменениям — в частности, замене бумажного носителя на приложение на смартфоне или QR-код. Тем более что инициативу уже активно поддержали технологические гиганты.

Американские ИТ-корпорации Microsoft, Oracle и Salesforce совместно с почти 300 компаниями из разных отраслей еще в январе объявили о запуске инициативы Vaccination Credential Initiative (VCI). Предполагается, что технология VCI позволит людям получать зашифрованную копию своих данных о вакцинации. Хранить электронный сертификат пользователи смогут вместе с банковскими картами в приложениях Apple Wallet или Google Pay на смартфонах. К электронной версии будет отсылать и бумажный пропуск с QR-кодом. Разработчики также планируют создать глобальный перечень больниц и медицинских организаций, которые получат право выдавать такие цифровые пропуска.

Израиль входит в тройку стран, лидирующих по доле вакцинированного населения Фото: Oded Balilty / AP

В ЕС взгляды обращены на Израиль, где вакцинировано уже больше половины взрослого населения и введены эти самые сертификаты. Санкций против отказников или тех, кому прививку делать нельзя, нет. Но именно свидетельство о вакцинации дает право освобождения от карантина. Выздоровевшим или получившим вторую дозу вакцины выдается «зеленый пропуск», который позволяет посещать курорты, музеи, спортивные залы, отели и так далее. От этой уже работающей в масштабах одного государства модели и предлагают отталкиваться сторонники введения «зеленого паспорта».

Идея создания общеевропейского сертификата действительно выглядит соблазнительной для многих. «Это может стать нашим билетом назад в нормальность в течение летнего сезона»,— объяснял глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

О том, что если в ресторане или кино соберутся только люди с прививками, которые не смогут представлять опасности друг для друга, мечтал и его немецкий коллега Хайко Маас (правда, спровоцировав тем самым скандал среди немцев, решивших, что кое-кто в руководстве не против «спецрежима», в то время как в стране возобновили жесткий локдаун).

Помимо нормализации жизни внутри стран, такой режим поможет возродить европейский туризм — отрасль, в которой до кризиса были заняты около 12 млн человек. Неудивительно, что в том же лагере, что и Австрия, оказались Болгария, Италия, Испания, Португалия, Хорватия, Греция и Кипр — страны юга Европы, которым сильно не хватает туристов. Положительно отреагировали и северные страны — в частности, Дания, Швеция, Эстония.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, давно уже прошедший вакцинацию, предлагает использовать прививочный сертификат вместо или вместе с тестом на коронавирус при посадке на воздушный, морской и железнодорожный транспорт. Как и власти Кипра, власти Греции ведут переговоры с отдельными странами (например, с Британией) о признании, пока на двусторонней основе, сертификатов вакцинации. Въезжать на Кипр без карантина и справки о ПЦР-тесте с 1 апреля смогут израильтяне с «зеленым пропуском».

Против резко выступила Бельгия — одна из стран ЕС, наиболее пострадавших от коронавируса в 2020 году. Вице-премьер и глава МИД Софи Вильмес предупредила: она не допустит, чтобы вакцинация стала «фильтром для попадания в страну» — то есть фактором дискриминации. Правда, абсолютно неприемлемым ей показался не просто единый европейский сертификат, а именно «паспорт или пропуск», то есть документ, позволяющий куда-то попасть.

Осторожную позицию заняли в Париже.

39% французов пока не хотят делать прививку, а президент страны Эмманюэль Макрон уже нацелен на переизбрание в 2022 году, так что для него пообещать ввести спецрежим для обладателей вакцинных сертификатов — значит рисковать голосами более чем трети населения.

Не считая того, что вакцинация во Франции и так идет медленно и доступна не всем.

Скептики между тем задаются вопросами, на которые европейские чиновники пока не готовы ответить. Ученые не уверены полностью, что вакцинированный гражданин не может быть переносчиком заболевания. Кроме того, как избежать технических ошибок? Как долго сохраняются антитела и какой срок действия должен быть у сертификата?

Среди главных противников прививок во Франции — наименее обеспеченные жители страны. В неприятии сходятся сторонники крайне правых и крайне левых политических сил, члены «Национального собрания» и «Непокорившейся Франции» Фото: Benoit Tessier, Reuters

И в каком положении оказывается молодежь, до которой вакцинация дойдет нескоро, аллергики, беременные женщины и прочие граждане с противопоказаниями, да и те, кто попросту не хочет делать прививки? Как обеспечить всю техническую инфраструктуру по производству электронных паспортов и считыванию данных с них? Кто и на какие средства будет делать прививки и выдавать сертификаты более чем 20 млн граждан других государств, которые проживают в странах ЕС?

В этих условиях в Москве попросту не верят, что страны Шенгенского соглашения решатся жестко увязать выдачу виз или въезд на свою территорию со сделанной прививкой. А значит, и ждать переговоров о взаимном признании паспортов вакцинации между РФ и Евросоюзом пока не стоит. Вместо этого Россия делает ставку на международное решение под эгидой ВОЗ: правительство РФ с января по поручению президента Владимира Путина прорабатывает вопрос международного признания сертификатов о получении прививки от коронавируса. Свои рекомендации по сертификатам о вакцинации от коронавируса для путешественников ВОЗ планирует представить «в ближайшее время» — однако делать их обязательными пока не советует.