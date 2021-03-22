Песков не исключил отставки главы Пензенской области в связи с утратой доверия

Президент Владимир Путин может отстранить губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, но на данный момент указа нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в размере 31 млн руб. при лоббировании интересов фармпроизводителей (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«До сих пор он трудился губернатором области. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM” во время пресс-колла. Он сообщил, что президента проинформировали о задержании главы Пензенской области и проведении следственных действий. «Да, действительно, президент получал соответствующие доклады. Он в курсе произошедшего. Что касается сути дела и предъявляемых обвинений, это в настоящий момент дело правоохранительных органов»,— уточнил пресс-секретарь.

На вопрос, запрашивал ли Кремль информацию о господине Белозерцеве перед губернаторскими выборами, Дмитрий Песков напомнил, что в администрации президента есть соответствующее антикоррупционное подразделение. «Они получают данные, они при необходимости устраивают проверочные мероприятия, но, как вы понимаете, это работа непубличного характера»,— сказал он

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Ивана Белозерцева задержали утром 21 марта. По версии следствия, он получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую сумму более 30 млн руб. В ходе обысков в доме губернатора было найдено около 500 млн руб. и пистолет. После обысков его доставили из Пензы в Москву. Сегодня, 22 марта, СКР попросил Басманный суд отправить чиновника под арест.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Губернатор переехал на взятке в Москву».