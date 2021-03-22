В Самаре возле Фабрики-кухни сделают фонтан, мост и ручей

Благоустройство территории возле самарской Фабрики-кухни будет включать, в числе прочего, установку фонтана, моста и больших букв «ЗИМ» с подсветкой. Подрядчик выполнит работы за 149,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, на этой же территории появится «бар прикладного творчества», сад баланса с растениями и «сухой» ручей. Отдельно будет благоустроена территория прилегающего сквера.

Здание Фабрики-кухни завода им. Масленникова, который ранее обанкротился, построено в 1932 году по проекту ленинградского архитектора Екатерины Максимовой. В девяностых годах объект приватизировали. В дальнейшем он несколько раз менял собственника.

В нулевых годах здание планировали снести, чему воспрепятствовала самарская общественность. В 2012 году на ситуацию обратил внимание депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Через несколько лет Фабрика-кухня вновь стала государственной собственностью. Позже ей присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения.

Сейчас Фабрика-кухня находится в стадии реставрации, после которой в здании расположится филиал Государственной Третьяковской галереи. Ранее стартовал ремонт фасада Фабрики-кухни.

Георгий Портнов